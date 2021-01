Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De 4000 dosene med koronavaksinen Moderna kommer til Norge tirsdag, ifølge FHI.

Dosene vil bli distribuert i Oslo, og skal i hovedsak brukes til å vaksinere risikogrupper og eldre.

Antallet doser som kommer til Norge vil øke gradvis, og totalt vil Norge få 67.000 i januar og februar.

Totalt 1,9 millioner doser

Moderna ble godkjent i forrige uke, og er dermed den andre koronavaksinen som vil bli gitt til nordmenn.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sa til NRK før helga at Norge er sikret 1,9 millioner doser. Med to injeksjoner per person betyr at snaut en million nordmenn får Moderna.

Tidligere i dag ble det kjent at 20.833 nordmenn så langt har mottatt vaksinen fra Pfizer og BioNtech.

Vaksineringen har blitt kraftig debattert de siste dagene, og det er stor uenighet om hvem som skal stå først i køen.

Nok doser til å vaksinere alle over 18 år

Med avtalen Norge har med både Pfizer og Moderna er det tilstrekkelig antall doser til å dekke hele den norske befolkningen over 18 år, ifølge smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstiuttet.

– Når det gjelder alle over 18 år kan vi få fullvaksinert hele befolkningen.

Bukholm sier videre at vaksinen blir rullet ut etter hvert som man får tilgang til den.

– Det vil hele tiden være leverandørens evne til å levere doser til Norge som begrenser hvordan vi tar den i bruk.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Enklere distribusjonskrav enn Pfizer

Når det gjelder effekten og bivirkninger av vaksinene, er de ganske like og bygger på samme teknologi, sier Bukholm.

– Når det gjelder krav til distribusjon, krever Moderna at man frakter den ved minus 20 grader, men den kan oppbevares ganske lenge ved kjøleskapstemperatur. Vi kommer til å fase den inn i den vanlige distribusjonskjeden vår på en fornuftig måte.

Bruke oljepenger?

Flere partier har også tatt til orde for at vaksineringen går for tregt og at Norge burde kjøpt flere doser rett fra produsentene i stedet for gjennom europeiske avtaler.

– Vi er så heldige at vi har et oljefond i Norge, og vi har økonomiske muskler til å kunne bruke i en sånn situasjon. Det er veldig mange i Norge som har betalt en utrolig høy pris, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp.

Også Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil ha fortgang. Helseminister Bent Høie (H) sier de jobber med å få tak i flere doser.

– Er det mulig å få kjøpt flere vaksinedoser direkte fra produsent, i tillegg til de vi får gjennom avtalen med EU?

– Det vil i tilfelle være vaksiner som kommer så langt fram i tid at vi trolig ikke vil få bruk for dem. Vi jobber jo gjennom EU for å få kjøpt enda mer vaksiner, selv om de sju avtalene som er inngått representerer nok vaksiner til at vi kan vaksinere den voksne befolkningen som ønsker det tre ganger, svarer Høie.