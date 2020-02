400 tonn egg «går i grisen»: – Får ikke omsatt alle eggene før de går ut på dato

Det er det statlige Omsetningsrådet som med åtte mot to stemmer har innvilget Norturas søknad om å bruke egg som var beregnet på mennesker til dyrefor. Det melder Nationen, som gjengir en artikkel fra landbruk24.no.

Ole Nikolai Skulberg er direktør i Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura. Foto: Nortura

Ifølge Nortura vil det ikke være mulig å bruke det nåværende egglageret, som nærmer seg 1200 tonn, til vanlige produkter før eggene blir for gamle.

– Det er så enkelt som at reguleringslageret for egg har blitt så stort at vi ikke får omsatt alle eggene før de går ut på dato. Da er det bedre å benytte eggene som en fõrressurs, i stedet for at de blir kastet, sier direktør i Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura, Ole Nikolai Skulberg til NRK.

Tegn på lavere salg

Omsetningsrådet påpeker i sin protokoll at næringen løper en risiko for negativt omdømme, men skriver samtidig at det er bedre at eggene brukes som de gjør, i stedet for at de ødelegges – både av hensyn til kostnader, omdømme og miljø.

Ti tonn overskuddsegg skal også brukes til omelettmiks til veldedige organisasjoner.

Skulberg sier grunnen til at egglageret har fylt seg opp, er at det har vært store avbestillinger fra andre aktører, kombinert med leveranser over dobbel mottaksplikt.

Det siste innebærer at andre aktører har mulighet til å regulere egg til Nortura, som markedsregulator, som konsernet er pliktig til å ta imot.

– Spiser folk mindre egg enn tidligere?

– Eggproduksjonen er litt i overkant. Vi har mye egg fra produsentene, men vi hadde i våre prognoser sett at vi klarte å rullere dette lageret før egg gikk ut på dato.

– Avbestillingene kommer fra andre eggpakkerier. Det er vel et tegn på at enkelte aktører ikke har opplevd det salget de hadde forventninger om, sier Skulberg.

Over 400 tonn egg er kan ikke brukes før holdbarheten går ut, og ender som fôr for gris. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

EU-krav til holdbarhet

Skulberg sier Nortura normalt ikke kaster egg, med mindre de er skadet og av den grunn ikke kan brukes.

I 2011 beregnet ForMat-prosjektet, som var næringslivets satsing for å redusere matsvinn i Norge, at 850 tonn norske egg ble kastet hvert år. Grunnen var at Norge må følge EUs regler for holdbarhet, som er på 28 dager.

Dette til tross for at undersøkelser gjort av matforskningsinstituttet Nofima viser at det ikke er farlig å spise flere måneder gamle egg, forutsatt at de er oppbevart kjølig. Undersøkelsen ble gjengitt av Dagbladet i 2017.

Anslaget på 850 tonn kastede egg ble gjentatt av daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til ABC Nyheter i 2015, som et argument mot EU-direktivet. Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med landbruks – og matdepartementet for oppdaterte tall torsdag kveld.

På spørsmål om EU-direktivet er en medvirkende årsak til at egglageret til Nortura fylles opp, svarer Skulberg slik:

– Egg har en god holdbarhet. Hadde holdbarhetskravet vært bedre, så kunne man håpet at disse eggene ble omsatt. Men nå er den totale mengden såpass stor, så vi ser det som bedre at man velger å bruke disse eggene som en fõrressurs, fremfor å måtte kaste dem.