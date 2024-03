– Regjeringa raserer rusfeltet, sier Reidun Wilhelmsen, daglig leder for Arken kvinnekollektiv gjennom mange år.

Kollektivet har ti døgnbehandlingsplasser til rusavhengige kvinner fra hele landet. Wilhelmsen sier hun er både lei seg, frustrert og indignert.

Hun sier hun frykter død og overdoser, fordi hennes pasientgruppe er marginalisert og svært sårbar.

– Jeg syns det er voldsomt at dette kommer mens Arbeiderpartiet er i regjering. De smalner inn og tar vekk tiltak som har lange og gode behandlingstilbud, sier Wilhelmsen.

Reidun Wilhelmsen er daglig leder for Arken kvinnekollektiv. Hun frykter nedleggelse. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Rystet og forbannet

Nylig ble det klart hvilke anbud helseforetakene vil ha for rus og psykiatribehandling i spesialisthelsetjenesten framover.

Ifølge Rusfeltets hovedorganisasjon kuttes totalt 400 døgnbehandlingsplasser for rusavhengige i løpet av to og et halvt år, fordelt på flere institusjoner.

– Vi er rystet og forbannet over det samlede kuttet som gjøres på Arbeiderpartiets vakt, sier Jan Gunnar Skoftdalen, leder for Rusfeltets hovedorganisasjon.

Wilhelmsen i Arken-kollektivet mener helseforetakene nå legger opp til at flere skal behandles på kortere tid.

– Da lager de svingdørspasienter. Det er vanskelig å kutte behandlingstida fra ett år til ni måneder, eller seks måneder. Endring for disse pasientene tar tid, sier Wilhelmsen i Arken-kollektivet.

Sissel Høibraaten var pasient på Arken for 30 år siden. – Arken redda livet mitt! Nå jobber hun her. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Redda livet mitt

Sissel Høibraaten forteller at hun kom til Arken som pasient for tretti år siden, etter årevis med tungt rusmisbruk. Nå jobber hun her.

– Arken redda livet mitt, sier hun.

Under NRKs besøk foreleser hun for pasientene. Kvinnene sitter i ring og lar seg engasjere. Temaet er hvordan rusavhengige ofte lever i fornektelse.

Høibraaten synes det er forferdelig at Arken er i fare.

– Det er helt tragisk, fordi jeg har fått så mye god og trygg hjelp her. Jeg klarte å snu livet mitt og skape meg et liv med kvalitet. Og jeg ser hvor mange andre vi hjelper her.

Sissel Høibraaten kom til Arken som pasient for tretti år siden. Nå jobber hun der. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Bare damer

«Kari» 44 er en av pasientene som ønsker å snakke med NRK.

Hun har vært på Arken lenge og kan ikke få fullrost behandlingstilbudet.

– Jeg har vært mange andre steder og Arken har et tilbud som treffer meg. Vi er bare damer. Vi er ikke mange og her får vi veldig god individuell behandling over lang tid, i tillegg til alt vi gjør i gruppeterapi og sammen.

«Kari» forteller at hun starta med hasj som 12-åring, og at rusbruken etter hvert eskalerte til sterkere stoffer. Hun sier hun levde i voldelige forhold med menn og var kriminell.

– Da jeg kom hit var jeg angstfull, forslått og ganske ødelagt og svak. Det at det kun er damer her var løsningen for meg, sier hun.

– Avsporing

Høyre-leder Erna Solberg deler synet til Rusfeltets hovedorganisasjon når det gjelder regjeringens ruspolitikk. Hun kaller det «et angrep på de aller svakeste i samfunnet».

Erna Solberg og Sandra Bruflot i Høyre mener ruspolitikken regjeringa fører er hodeløs. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Nå skjer det en hodeløs nedbygging av rustilbud, og særlig spesialtilbud vi har hatt i lang tid, sier Solberg.

Helse – og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er helt uenig med Høyre-lederen.

Hun svarer at ruspasienter har fått kortere ventetid for å få behandling, og at sykehusene jobber med å gi et godt behandlingstilbud til denne pasientgruppa.

– Jeg synes det er å sette det på spissen å gjøre dette til en debatt om tall. Det er en avsporing, sier Kjerkol.

– Når det blir kortere behandlingstid, sier leder på Arken at det blir masse svingdørspasienter. Hva sier du til det?

– Hvor lenge man skal være i behandling, hvor langt opphold man trenger, det er jo en medisinskfaglig begrunnelse og det skal gjøres ut i fra hver eneste pasient sitt behov. Dem som trenger langvarig behandling, vi har ikke gjort noe som står i veien for det. Det viktigste er at dem som trenger helsehjelp får det, og det sørger vi for. Og vi har også korte ventetider på rusbehandling.

Statsråd Ingvild Kjerkol mener Høyre og opposisjonen avsporer rusdebatten. Foto: Adrian Tørring Haug

– Blant de mest voldsutsatte

Høyre har sammen med KrF og Venstre lagt fram et forslag der de ber regjeringa om å sikre at det finnes egne behandlingstilbud til rusavhengige kvinner.

– Det er viktig fordi kvinner i rusmiljø er blant de mest voldsutsatte i hele Norge. Dessuten vet vi at det har god effekt når det bare er kvinner på et behandlingssted, sier Sandra Bruflot, ruspolitisk talsperson for Høyre.

Rødts Seher Aydar er også bekymra og har stilt helse – og omsorgsministeren flere spørsmål om kvinnekollektivet Arkens framtid.

Kjerkol sier hun har svart Rødt tidligere, og vil svare dem igjen.