40.600 har søkt om dagpenger i løpet av det siste døgnet

Den siste uken har Nav mottat svært mange søknader om dagpenger.

Bare tirsdag fikk Nav 60.000 nye søknader, og onsdag steg tallet ytterligere og omfattet søknader om dagpenger ved permittering for nesten fire prosent av den norske arbeidsstyrken.

I dag ble det kjent at Nav har mottatt ytterligere 40.600 søknader det siste døgnet. Det vil si at Nav har mottatt 154.200 dagpenge-søknader etter permittering den siste uka.

2 700 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger, mens 37.900 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering.

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Jobber på høygir

Den voldsomme pågangen er en stor utfordring for Navs IT-systemer.

Arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Sigrun Vågeng, sier økningen i søknader fører til økt behandlingstid. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng på onsdag.

Økningen i søknader vil føre til økt saksbehandlingstid.

– Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan.

Vurderer forenklinger

I lys av koronasituasjonen vil Nav nå komme med daglige tall over hvor mange som har søkt på dagpenger. Dette skal gi politikerne et bedre grunnlag for å fatte riktige krisetiltak.

Partene på Stortinget har blitt enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronatiltak. Et av tiltakene er at permitterte skal få full lønn de første 20 dagene etter permittering. Deretter går man over til dagpenger, som i utgangspunktet utgjør mellom 60 og 80 prosent av lønna.

Nav har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet, og vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehehandlingen.

– Ingen som trenger flere kokker

35 år gamle Lars Sønsthagen Aspen er en av de som har søkt om dagpenger. Aspen er utdannet kokk og servitør, og er daglig leder på restauranten Burgers & Beers i Stavanger.

Nå er alle de 13 ansatte permittert, og han har søkt dagpenger for første gang i sitt liv.

FØRSTE GANG PÅ DAGPENGER: 35-åringen Lars Sønsthagen Aspen har måttet søke om dagpenger for første gang. – I går laget jeg kanelboller til naboen for å ha noe å gjøre. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Jeg har jobbet siden jeg var 16 år, så dette har jeg ingen erfaring med, sier Aspen.

– Det er en veldig rar situasjon. Jeg er vant med å jobbe døgnet rundt. Nå skjer det ingenting. I går laget jeg kanelboller til naboen for å ha noe å gjøre.

Aspen sier de ansatte fikk lønn 10. mars. Den daglige lederen tror tror mange av hans ansatte kommer til å slite om det drøyer lenger enn til mai før dagpengene utbetales.

35-åringen har nå begynt å søke etter andre jobber.

– Jeg er jo utdannet kokk, og det har aldri vært problem med å få jobb. Men nå er det ingen som trenger flere kokker.