Etter at forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen NHO mot LO og YS brøt sammen 22. mars, har de to arbeidstakerorganisasjonene varslet såkallet plassoppsigelse, altså streik, for sine medlemmer.

LO har i dag krevd mekling i tariffoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet. Hele 35.000 ansatte vil kunne gå ut i streik fra søndag 8. april, dersom partene ikke kommer til enighet.

De streikende vil være 28.900 arbeidstakere fra LO og seks tusen ansatte i privat sektor, organisert i YS. Dette er blant annet ansatte i busselskaper, matvareindustri, media og ferjetransport.

I morgen tidlig starter meklingen mellom forbundene og NHO hos Riksmekleren. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april. Skjer ikke det, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse søndag 8. april.

Fakta om årets lønnsoppgjør Ekspandér faktaboks Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.

Først ute er oppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO og YS. Oppgjøret startet 12. mars med frist 22. mars. Offentlig sektor starter sine forhandlinger når privat sektor er ferdig.

Ved brudd i privat sektor overføres oppgjøret til Riksmekleren med meklingsoppstart onsdag 4. april og frist 7. april.

LO og YS vedtok i år for første gang på ti år å gå for et samordnet oppgjør i motsetning til et forbundsvist oppgjør, som er normalen. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS.

I tillegg pågår det rundt 150 forbundsvise justeringsforhandlinger, såkalte forbundsvise sløyfer.

Brudd i forhandlingene og en eventuell mekling kan føre til at alle LOs 200.000 medlemmer i LO-NHO-området og alle YS' 35.000 medlemmer i NHO-YS-området kan bli tatt ut i streik. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor siden 2000.

Forhandlinger om lønn, en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.

NHOs representantskap har vedtatt at det er rom for maksimalt 2,7 prosent lønnsøkning i år. (Kilde: NTB)

Pensjon, kjøpekraft og lønnsvekst

– Vi forhandler om viktige saker for våre medlemmer, og derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli nødvendig. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Den tariffbaserte pensjonsordningen for ansatte i privat sektor – AFP og tjenestepensjon står sentralt i konflikten.

YS krever også reallønnsvekst for sine medlemmer, samt at arbeidsgiver skal dekke merutgifter til reise, kost og losji.

BUSSTOPP: 1200 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes kan tas ut i streik fra søndag. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Over tusen bussjåfører kan tas ut i streik

Fra YS vil hele 20 prosent av YS-medlemmene i NHO-området bli de første som tas ut i en eventuell streik. Dette er seks tusen medlemmer, tilknyttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF.

Blant de streikende vil det være 1200 ansatte i busselskaper i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes. Det betyr at bussjåfører som er organisert i YS ikke kommer til å sette seg bak rattet søndag, men stå streikevakt.

– Hvordan vil dette ramme reisende som er avhengig av kollektivtrafikk på søndag og utover?

– Noen vil naturlig bli rammet av våre streikeuttak, men hvilke konsekvenser det får for reisende må busselskapene svare for, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

Også enkelte ferjestrekninger i Møre og Romsdal, Hordaland, Troms, Nordland og strekningen Horten-Moss og Oslo-Nesodden kan rammes.

Einan håper og tror folk har forståelse for at det av og til blir streik.

– Jeg tror folk har forståelse for at det er viktig å kjempe for gode ordninger for fremtiden. Men vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, selv om det ikke er noen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål, sier han

Også Gabrielsen i LO legger til at de alltid har som utgangspunkt å komme til enighet under en mekling.