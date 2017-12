35-åring i retten for ni år gammelt drap: – Har ikke hatt det godt med seg selv

– Det er første gang vi klarer å samle begge de tiltalte. Begges forklaringer er interessante for å finne ut av hva som skjedde, sier statsadvokat Peter Andre Johansen.

Natt til 24. mars 2008 møttes fem menn i en park øverst på Grünerløkka. Etter en krangel avfyrte en nå 35 år gammel mann med somalisk bakgrunn minst tre skudd som tok livet av en jevnaldrende kamerat.

Etter drapet rømte 35-åringen fra Norge og levde i flere år under falskt navn.

Først i februar i fjor ble mannen pågrepet av tysk politi, etter at fingeravtrykk tatt i forbindelse med en voldssak avslørte mannens egentlige identitet.

– Ble lurt i felle

Mannen erkjenner å ha avfyrt de dødelige skuddene, men avviser at det var planlagt på forhånd, slik påtalemyndigheten mener.

35-åringens forsvarer Tor Even Gjendem. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

35-åringen er også tiltalt for drapsforsøk, etter at en annen bekjent ble truffet av et streifskudd i armen i den samme krangelen. Han nekter straffskyld for dette.

Mannens forsvarer Tor Even Gjendem sier motivet for drapet framstår som uklart.

– Han var en del av et rusbelastet miljø. I dette miljøet var det krangling. Han mener de andre var ute etter ham, og at han var satt opp i en felle. Dette var bekjente av ham, de hadde vært ute hele natten, sier Gjendem.

DRAPSVÅPENET: Ifølge tiltalen avfyrte 35-åringen tre skudd som traff sin jevnaldrende kamerat i brystet og armene. Foto: Politiet / Politiet

Medtiltalt ble utvist fra Norge

Rettssaken etter drapet var opprinnelig berammet til mars i år. Da ble det imidlertid klart for påtalemyndigheten at en medtiltalt 33-åring ikke lenger befant seg i Norge. Saken ble derfor utsatt.

33-åringen har forklart at han var på stedet, men nekter straffskyld for medvirkning til drap. Hans forsvarer Bernt Heiberg sier mannen nå sitter i varetekt og kommer til å møte i retten på tirsdag.

– Han meldte seg selv for politiet rett etter drapet. Deretter satt han i varetekt noen måneder i 2008, før han ble løslatt. Han var i Norge fram til han ble utvist i 2013, og forlot så landet i tråd med myndighetenes krav, sier Heiberg.

Kenya, landet mannen inntil nylig oppholdt seg i, har ingen utleveringsavtale med Norge.

Advokat Bernt Heiberg forsvarer den medtiltalte 33-åringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Heiberg avviser at 33-åringen forlot Norge for å slippe straff, og påpeker at «kommunikasjonslinjene til Afrika ikke er de beste».

– Han meldte seg for den norske ambassaden i Kenya med en gang han ble klar over at norsk politi igjen ville ha tak i ham, sier Heiberg.

Dersom mannen blir dømt, sendes han trolig tilbake til Somalia etter endt soning.

Vitne gikk bort

Til tross for tiden som har gått, mener statsadvokat Peter Andre Johansen det er mulig å bevise at begge mennene har gjort det de er tiltalt for.

Johansen viser til at mannen som ble skutt i armen er innkalt som vitne. I tillegg har påtalemyndigheten fått tak i en utenforstående forbipasserende, som ble vitne til skyteepisoden.

Samtidig er Johansen åpen på at tiden som har gått byr på noen utfordringer.

– Vitner vil som regel huske dårligere etter hvert som tiden går. Vi har stevnet 18 vitner, så må vi se hvor mange vi vil føre.

Statsadvokat Peter Andre Johansen, her fotografert i Lime-saken i Oslo-tingrett, har innkalt en rekke vitner for å belyse saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I tillegg har et nøkkelvitne gått bort i årene mellom drapet og rettssaken. Mannen var en del av gruppen på fem menn som kranglet på Grünerløkka.

– Det er gjort et avhør med avhør med avdøde, så blir det et prosessmessig spørsmål om vi kan bruke det i retten.

Levde på rømmen

NRK har tidligere fortalt at den hovedtiltalte 35-åringen, som er straffedømt flere ganger tidligere, kom til Norge fra en utrygg tilværelse i et krigspreget Somalia som 17-åring.

Mannen, som er somalisk statsborger med oppholdstillatelse i Norge, ble internasjonalt etterlyst da han flyktet fra Norge etter skyteepisoden.

Politiadvokat Christian Hatlo har tidligere sagt til NRK at saken er et eksempel på at internasjonale etterlysninger «nærmest blir stående til evig tid».

– Etter at foreldelsesfristen ble fjernet, betyr det at vi før eller siden lykkes med å komme til bunns i alvorlige saker, sa Hatlo i mars.

Ifølge forsvarer Gjendem ser mannen frem til å endelig bli ferdig med saken.

– Han har ikke hatt det godt med seg selv.

Det er satt av syv dager til rettssaken i Oslo tingrett.