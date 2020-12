33 prestar og diakonar ut i streik

Meklar Inger-Marie Landfall konstaterte klokka 2.30 i natt at partane sto for langt frå kvarandre til at ho så noko grunnlag for å fortsette meklinga. Det var ikkje mogeleg å få til eit framlegg som ho trudde kunne bli tilrådd av begge partar.

Dei 33 som no streikar tilhøyrer fagforeininga Unio KA (Presteforeinga) og Fagforbundet Teologane.

Lønskamp

Forhandlingsleiar i Unio KA, Kristian Mollestad, seier at bakgrunnen for brotet er at nye prestar får mykje lågare løn fordi lønssystemet vert endra neste år.

– Garantiløn for prestar vert redusert med 65.000 kroner. Det er ikkje mogleg å akseptere for ei kyrkje som har store rekrutteringsproblem, seier han til NRK.

Dei 33 prestane og diakonane går ut i streik laurdag klokka 6. I fyrste omgang gjeld det dei som arbeider i Oslo, Asker, Bærum og Borg bispedømme.

Neste veke vert streiken trappa opp. Da går kyrkjemusikarane og kateketar ut i streik.