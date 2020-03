32 personer er smittet av koronaviruset i Norge: Venter lokal spredning

– Vi går inn i en ny fase av koronautbruddet. Vi må forvente en større risiko for lokal spredning enkelte steder i befolkningen. Derfor trenger vi et tett samarbeid med befolkningen om hvordan vi skal arbeide videre med dette, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet på en pressekonferanse tirsdag.

Helsemyndighetene ser at det er stadig større muligheter for at de kan få «glipper» når det gjelder sporingen av smitteveiene.

– Vi må derfor være forberedt på at vi kan få smitte i befolkningen som vi ikke har full kontroll over fra første tidspunkt, sa Guldvog.

Han opplyste også om at de seneste tallene viser at 32 personer nå har fått påvist smitte i Norge. Guldvog oppfordret samtidig folk om å senke skuldrene slik at man ikke overbelaster helsetjenestene.

– Det er mange som er urolige som ringer til 113. Det er nødtelefonene til alle som er syke i Norge. Det kan gjøre det vanskelig for dem med akutt, truende sykdom å nå frem. Så vi ber alle om å være forsiktige med å bruke den kanalen, sa Guldvog.

Ny video

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Helsedirektøren oppfordret folk til å vaske seg på hendene, samt om å bli hjemme dersom man føler seg dårlig, og viste til rådene som er gitt på Helsenorge.no og Folkehelseinstituttets hjemmesider.

I tillegg viste han til en ny video fra direktoratet som forklarer barn og voksne hvordan de skal forholde seg til viruset. Du kan se videoen her:

Hermine (13) stiller spørsmål hun lurer på til Helsedirektoratet. Du trenger javascript for å se video. Hermine (13) stiller spørsmål hun lurer på til Helsedirektoratet.

– Ikke nødvendig med kraftfulle tiltak

Guldvog svarte også på et spørsmål han stilte selv: Når vil norske helsemyndigheter bruke de samme kraftfulle tiltakene som brukes i andre land?

Han påpekte at disse brukes for å ta ned og få kontroll på en veldig krevende smittesituasjon i en tidlig fase av en epidemi.

Det gjelder for eksempel begrensninger av møtevirksomhet, transport, stenging av skoler, barnehager, bydeler og så videre.

– Jeg vil understreke at vi per i dag ikke er i den situasjonen. Vi har ikke en vanskelig, pågående smittesituasjon. Derfor iverksetter vi ikke den type tiltak nå, men vi vurderer det fortløpende, sa Guldvog.