30 personer evakuert etter brann i leilighet i Oslo

Rundt 30 personer har evakuert seg selv fra boligblokken på ni etasjer i Tokerudberget på Stovner i Oslo.

Det brenner i en kjellerleilighet i blokken og leiligheten er å betrakte som overtent. Brannen har spredt seg fra leiligheten og ut i korridoren.

– Brannvesenet har litt mer kontroll over brannen, men fortsatt ikke full kontroll. De er foreløpig ikke redd for at den skal spre seg videre, men frykter at den kan spre seg til selve konstruksjonen, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt til NTB klokken 02.20.

Politiet har fortsatt ikke klart å komme i kontakt med personen som bor i leiligheten.

Ifølge Scott skal røyken stå rett opp. Det skal være mye røyk i området, og politiet ber om at naboer holder vinduer lukket.

Per nå er det en person som har fått i seg røyk og som blir ivaretatt av helsepersonell.

– Mange av de evakuerte har fått tak over hodet i Fossum kirke, sier Scott.

Politiet fikk beskjed om brannen rett etter klokka ett natt til lørdag.