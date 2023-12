To dager før årets største og viktigste feiring i Ukraina, angrep Russland en rekke ukrainske byer. Angrepet er det største på lang tid, og minst 30 mennesker skal være drept. 160 er såret.

– Dette er for å skremme og terrorisere ukrainerne før nyttår, for å vise Ukraina at de ikke skal kunne feire uten frykt, sier Arkady Moshes til NRK.

Nyttårsfeiringen er årets største feiring både i Russland og Ukraina, sier Moshes.

Han er selv russisk, men bor i Finland og jobber på det finske instituttet for internasjonale relasjoner.

Arkady Moshes, forskningsleder ved Finnish Institute for International Affairs i Helsinki, sier Ukraina er i ferd med å gå tom for våpen. Foto: Finnish Institute of International Affairs

De voldsomme angrepen traff byene Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odesa, Dnipro og Zaporizjzja. Minst 30 mennesker ble drept og raketter traff både sykehus og boligområder, ifølge ukrainske myndigheter.

Folk søker tilflukt for angrepene på en T-banestasjon i Kyiv. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

– Dette er en styrkedemonstrasjon fra Russland, sier Moshes.

En russisk missil skal også ha gått over Polens luftrom, ifølge en polsk general.

Polen er medlem i forsvarsalliansen Nato, der en av bærebjelkene er artikkel 5: Et angrep mot et medlem, er et angrep mot alle.

Det russiske missilet vil likevel ikke få noen militære konsekvenser, tror Moshes.

– Ingen i Vesten ønsker direkte militær konfrontasjon med Russland, sier han.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier i en uttalelse at han har snakket med Polens president og at de avventer og følger med på situasjonen.

– Nato står i solidaritet med vår høyt verdsatte allierte. (...) Nato følger med, skriver Stoltenberg på X, tidligere Twitter.

Flere byer truffet

Det ukrainske forsvaret skriver at de er utsatt for et stort, koordinert luftangrep.

En talsmann sier de ikke har hatt så mye fiendtlig luftaktivitet på sine radarsystemer på «veldig lang tid».

En brannmann jobber ved et skadet varehus i Kyiv, fredag morgen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

President Volodymyr Zelenskyj sa fredag morgen at Russland hadde avfyrt 158 missiler og droner mot Ukraina, og at 114 av dem ble skutt ned.

Dette skal være et rekordstort antall avfyrte raketter på én dag.

Zelenskyj sier sykehus, skoler, et kjøpesenter, boligblokker og lagerbygg er truffet. I tillegg skal annen kritisk infrastruktur i Lviv og havnen i Odesa være truffet.

Putin og Russland har siden invasjonen benektet at sivile er mål for deres militæroperasjoner i landet.

Et kjøpesenter i Dnipro ble truffet under angrepet. Foto: Astra Telegram

I tillegg skal en T-banestasjon som er blitt brukt som bomberom ha blitt truffet.

Det ukrainske energidepartementet melder om at store områder skal være uten strøm som følge av angrepet.

En russisk missil eksploderer i luften over Kyiv. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Putins hevn?

2. juledag senket Ukraina det russiske landgangsfartøyet «Novotsjerkassk» i angrepet mot havnebyen Feodosia øst på den annekterte Krim-halvøya.

Skipet var lastet med våpen til de russiske styrkene ved fronten øst i Ukraina, og det skal ha vært mer enn 60 personer om bord da angrepet skjedde.

Kort tid etter senkingen av det russiske skipet sendte Russland totalt 46 angrepsdroner mot Ukraina.

Arkady Moshes tror ikke hevn er hovedmotivet til Russland nå.

– Russland vil vise styrke og hvor mye våpen de har. Det er også et signal til Vesten om at de ikke har tenkt å gi seg og at Vesten snarlig må velge hva de skal gjøre, sier Moshes til NRK.

Moshes tror det vil komme flere kraftige russiske angrep i tiden som kommer.

Det var røyk over Kyiv, fredag morgen. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Ukrainas president lover at han skal svare på «terrorangrepet».

Men hvordan?

Arkady Moshes sier Ukraina er i ferd med å gå tomme for våpen. Det er derfor opp til Vesten å bestemme seg om de vil øke våpenproduksjonen og leveransene til Ukraina, sier han.

Hvis ikke Vesten leverer mer våpen, vil Ukraina falle i løpet av de neste seks månedene, tror Moshes.

– Har skutt med nesten alt de har

Lars Peder Haga har russisk luftmakt og militærmakt som spesialfelt ved Luftkrigsskolen. Også han er bekymret for det minkende våpenarsenalet til Ukraina.

– Det som er skummelt, er at Russland nå har tvunget Ukraina til å bruke mye av luftvernet sitt. Det er helt sikkert en del av hensikten. Å få tømt Ukraina for luftvernmissiler.

Han tror det vil komme flere angrep om «ganske kort tid»

– Russerne har skutt med nesten alt de har. De har brukt både iranske Shahed-droner og luftavfyrte kryssermissiler.

Førsteamanuensis Lars Peder Haga. Foto: Luftkrigsskolen

Neste angrep kan det være at Russland bruker kryssermissiler for å overvelde det ukrainske luftvernet, sier Haga.