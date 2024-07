3 av 4 elbilister forvirres av ladeprisene – regjeringen sier nye krav er rundt hjørnet

– Nei, jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling, svarer Susanne Stang på spørsmål om hun vet hvor mye det koster å hurtiglade elbilen.

Hun er en av flere elbilister NRK snakket med i Oslo som måtte erkjenne det samme.

I dag er det vanskelig for elbilister å sammenlikne priser på hurtiglading. Mange aner ikke hva de faktisk betaler for å hurtiglade.

Det finnes ingen sentral oversikt som viser ladepriser i sanntid. Det er også svært varierende om den enkelte ladestasjon opplyser ladepris.

Hos de fleste ladeaktørene må du inn i apper og QR-koder for å finne ladeprisen. Av og til får du ikke vite prisen før etter at du har begynt å lade.

Dette har ført til at så mange som tre av fire elbilister synes det er vanskelig å finne prisen før de lader, ifølge en fersk undersøkelse Elbilforeningen har gjort.

– Med god prisinformasjon får vi også bedre konkurranse. Dessuten, som forbruker, vil jeg vite hva jeg skal betale for varene eller tjenestene jeg skal kjøpe, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

TREGT: Christina Bu i Elbilforeningen er ikke imponert over tempoet til regjeringen i forbindelse med prisopplysningsforskriften for elbiler. Foto: Einar Aslaksen

Toppe: – Uakseptabelt

I Nasjonal ladestrategi som ble lagt fram i desember 2022, kommer det frem at regjeringen vil at det skal være lett å finne ut av prisen på lading av elbil og sammenligne prisene.

Barne- og familiedepartementet er ansvarlig for prisopplysningsforskriften og har dermed ansvar for å følge opp dette.

Men så langt har det latt vente på seg.

Og i Bergen sliter selv forbrukerministeren med å finne ladeprisen når NRK møter henne.

– Det er veldig vanskelig. Jeg prøver selv å finne ut hva min lading koster, og har egentlig gitt opp, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som også har ansvaret for forbrukersaker i regjeringen.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Hun mener det er «uakseptabelt», og at alle forbrukere på en enkel måte skal få vite hva en vare og tjeneste koster.

– Som elbilbruker i dag, så er det veldig vanskelig å forstå hva en egentlig betaler, sier Toppe og lover at de nye reglene endelig er rett rundt hjørnet:

– Høringsforslaget vil gå ut til høsten, og så skal vi få vedtatt nye regler for dette så snart som mulig.

Har satt opp strømpris på masten

Christina Bu i Elbilforeningen synes ventetiden har vært lang. Hun påpeker at det er over halvannet år siden regjeringen slo fast at de skulle stille krav om prisinformasjon.

– På vegne av landets elbilister må jeg si at jeg synes det har gått tregt, og jeg håper de nå kommer til å prioritere dette, sier Bu.

LADEPRIS: Uno-X har begynt å føre ladepris på den velkjente masten sammen med prisene for bensin og diesel. Foto: NRK

Ett selskap har kommet kravene i forkjøpet. Hos Uno-X får du prisen både på bensin, diesel og strøm på den gule masten til selskapet.

– Vi stilte oss spørsmålet: Hva er det kunden vil ha? Og det er helt åpenbart at de vil ha prisen for hva det koster når de skal lade, forteller Ole Johannes Tønnessen, daglig leder for Uno-X E-Mobility, til NRK.

– Er dette vanskelig å få til?

– Det er ikke vanskelig. Denne teknologien er minst 20 år gammel, sier Tønnessen.