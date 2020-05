2,6 millioner så på NRK på nasjonaldagen

Kronprinsen hadde på seg en Asker-bunad, mens kronprinsessen hadde på seg en drakt fra Laudal. Prinsessen hadde, i likhet med sin far, på seg en Asker-bunad, mens prinsen hadde på seg mørk dress. Også deres to hunder var pyntet for 17. mai.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix