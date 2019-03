I fjor ble det gjennomført 17.034 inspeksjoner av norske bruer. Det er mer en dobbelt så mange som i 2016, skriver Nationen.

– Den omfattende inspeksjonsvirksomheten gir trygghet for at vi har god og detaljert kunnskap om tilstanden på bruene våre, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen.

Den økte innsatsen kommer etter at to rapporter fra Vegtilsynet dokumenterte at etaten ikke fulgte eget regelverk om inspeksjoner. Nå er 52 bruer registrert med den alvorligste skadeprioriteten. 219 bruer står med anmerkning om skader som kan gå utover trafikksikkerheten.

– Her kan det være skader som typisk rust, råte og sprekk i betong – som kan ha betydning for bruas bæreevne. Vi har her innført tiltak som for eksempel begrensninger og restriksjoner for å trygge disse bruene, sier seksjonssjef Morten Wright Hansen i Vegdirektoratet.