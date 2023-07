25 personer evakuert etter rekkehusbrann i Drøbak

Nødetatene rykket ved 1.30-tiden natt til onsdag ut etter melding om brann i et rekkehus i Råkeløkkeveien i Drøbak. Politiet opplyser til NTB at det er tre leiligheter i bygget, og at alle er totalskadd i brannen.

– Brannen har spredd seg til et tilstøtende bygg. Beboerne i begge rekkehusene har evakuert seg selv, sier operasjonsleder Pål Bjelland i Øst politidistrikt. I alt ble 25 personer evakuert.

– En person er kjørt til sjekk på Akershus universitetssykehus etter å ha fått i seg røyk, opplyser politiet.

Det var en lang periode spredningsfare til flere omkringliggende bygg, men ved 3.15-tiden hadde brannmannskapene fått kontroll på spredningsfaren.

– Det er ikke meldt at noen er savnet, sier Bjelland.

Da NTB snakket med brannmannskapene kort tid etter at de rykket ut til brannen, ble det opplyst at flammene sto opp av taket i rekkehuset.