25-åring er ikke lenger siktet for spionasje

PST bekrefter overfor NRK at det har vært en endring i siktelsen mot mannen som tidligere har vært siktet for spionasje til fordel for en fremmed stat.

Nå mistenker politiet at mannen skal ha forsøkt å innhente informasjon for egen økonomisk vinning.

Endring i siktelse gjør at saken nå flyttes fra PST til Økokrim.

– I PSTs etterforskning av den malaysiske statsborgeren som ble pågrepet 8. september er hypotesen om ulovlig etterretning klart svekket. Samtidig er hypotesen om økonomisk organisert kriminalitet vesentlig styrket. Det forklarer politiadvokat hos PST, Thomas Blom.

Derfor overtar fra i dag Økokrim etterforskningsansvaret i saken

Tok kontakt med PST

Mannens forsvarer, Aase Karine Sigmond, sier til NRK at de kontaktet PST etter samtaler med den siktede.

– Vi fikk raskt mistanke om at dette var en sak som omhandlet økonomi og ikke en spionsak. Dette ble basert på informasjon vi fikk fra den siktede.

8.september ble en 25 år gammel malaysisk statsborger pågrepet av PST, siktet for å ha drevet etterretning mot Norge.

Da saken ble kjent skrev politiet at leiebilen hans ble oppdaget på kameraovervåkning samtidig som de fanget opp signaler ved Regjeringskvartalet, Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet.

På den tiden var det ikke klart hvem mannen skal ha drevet etterretning på vegne av. Det ble først antatt at mannen skal ha jobbet på oppdrag fra et annet land enn Malaysia, der mannen er fra.

Mannen er student, men ikke ved et norsk lærersted, og han har vært i Norge i relativt kort tid, bekrefter PST til NRK.

Mener saken er omfattende

Økokrim mener saken er stor og omfattende, og trolig dreier det seg om organisert kriminalitet med forgreninger internasjonalt.

– Økokrim har tatt over etterforskningsansvaret for denne saken fra i dag fordi det er vi som etterforsker store økonomiske straffesaker. Vi vil nå se på saken og vurdere å endre siktelsen fra ulovlig etterretningsvirksomhet til forsøk på en mengde grove bedragerier ved bruk av IMSI-catcher i Oslo og Bergen, sier påtaleansvarlig hos Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Bender i en pressemelding.

IMSI-catcher er, ifølge Wikipedia, et apparat for telefonavlytting som brukes til å fange opp mobiltrafikkdata og spore bevegelsene til mobiltelefonbrukere.

Økokrim vil nå vurdere bevisene i saken så langt og trolig endre siktelsen etter overtakelsen fra PST. De vil i starten av neste uke gå til tingretten og be om ytterligere varetektsfengsling med en endret siktelse.