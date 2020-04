25 år sidan terroren i Oklahoma City – 168 menneske vart drepne

Oklahoma-terroren er framleis den nest verste terroraksjonen på amerikansk jord, berre 11. september-terroren i New York i 2001 var verre. Blant dei 168 drepne i Oklahoma City var det 19 born frå ein barnehage i bygningen, ein stor kontorbygning som vart fullstendig øydelagt i den kraftige eksplosjonen.

Minst 800 menneske vart såra i bombeangrepet, ifølgje Wikipedia.

Timothy McVeigh var hovudmannen bak terroraksjonen mot Oklahoma City for 25 år sidan. Foto: David Longstreath / AP

Rundt 3000 menneske vart drepne i terrorangrepet mot World Trade Center i New York 11. september 2001, som er det verste angrepet retta mot USA nokon gong. 19 islamistiske terroristar kapra fire passasjerfly og styrta to av dei mot tvillingtårna på World Trade Center, medan eitt fly styrta i Pentagon-bygningen og det fjerde på eit jorde i Pennsylvania.

Heimelaga sprengstoff

Timothy McVeigh var 27 år gammal då han plasserte ein lastebil fullasta med heimelaga sprengstoff utanfor Alfred P. Murrah Federal Building i Oklahoma City. Den svært kraftige bomba var laga av kunstgjødsel og diesel.

McVeigh skal ha vore ei viktig inspirasjonskjelde for terroristen bak 22. juli-massakren i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya i 2011.

Felles for dei to var draumen om at den kvite rasen igjen skulle bli einerådande, og eit frodande hat mot styresmaktene. McVeigh hadde ein draum om at terroren skulle starte eit opprør mot styresmaktene i USA. Han sa at han var medlem i ein milits som hadde som mål ta over makta i landet.

Den heimelaga bomba gjorde enorm skade Alfred P. Murrah-bygningen i Oklahoma City. Foto: Jeff Mitchell / Reuters

Det viste seg at han, bortsett frå kameraten Terry Nichols, ikkje hadde så mange kampfellar.

Timothy McVeigh var dekorert veteran frå US Army. Han tenestegjorde blant anna under den første krigen mot Irak i 1991, etter den irakiske invasjonen av Kuwait. Den medskuldige Terry Nichols hadde også bakgrunn frå hæren, og dei to var kjende for sine ekstreme politiske synspunkt.

Det var om morgonen 19. april 1995 at Timothy McVeigh plasserte lastebilen med sprengstoffet utanfor bygningen. Det var ein varm og solrik dag i byen med rundt 450.000 innbyggjarar, og som ligg midt i det som blir kalla det amerikanske bibelbeltet.

Ein normal morgon

Terry Nichols vart dømd til livsvarig fengsel for å ha hjelpt Timothy McVeigh med å gjennomføre terroraksjonen. Foto: Staff / Reuters

I Alfred P Murrah-bygningen hadde rundt 500 menneske starta på jobb. Det var i hovudsak ulike føderale kontor i bygningen, pluss ein barnehage og ein del servicefunksjonar. Alt verka å vere ein normalt morgon.

Fembarnsmora Ruth Schwab var på plass på Kontoret for byutvikling like før klokka ni. Ho hadde akkurat sett seg ned på kontorstolen og var i ferd med å slå på datamaskinen sin.

Då small det.

Det var det høgste smellet ho nokon gong hadde høyrt. Det rista kraftig i heile den ni etasjar høge bygningen, og heile nordveggen vart blåst vekk. Takk og vegger raste saman. Det siste Ruth Schwab hugsar etter smellet er at ho ramla og forsvann ned i eit svart hol.

Det er mange liknande historier. Folk høyrde eksplosjonen over heile byen. Trykkbølgjene knuste vindauge i heile nabolaget, blant anna på ein stor brannstasjon. Fleire titals bilar nede på gata vart også øydelagde av den kraftige sprengladningen.

Redningsarbeidarar har fortalt om grufulle funn inne i bygningsrestane.

Alfred P. Murrah-bygningen eit par dagar etter terroren. Foto: Jeff Mitchell / Reuters

Ei krigssone

Klokka 09.02 var heile sentrum av Oklahoma City som ei krigssone. Det var kaos og panikk. Folk kom løpande ut av bygningsrestane dekte av bygningsstøv og blod, andre kom seg ikkje ut. Nokre reagerte med å bli heilt apatiske, seier eit augevitne.

Ruth Schwab vakna på det som var igjen av golvet på kontoret. Ho hadde store skadar blant anna i ansiktet.

Slik såg området ut eit par dagar etter terroraksjonen. Foto: Win Mcnamee / Reuters

– Eg kjende ei sterk røyklukt, og eg høyrde kraftlause skrik og svak stønning. Eg var fullstendig blinda, og eg var ikkje i stand til å hjelpe nokon, seier ho til BBC . Ho fortel at ho greidde å rope ut eit spørsmål om det var nokon andre i nærleiken. Ein kollega svarte og åtvara henne mot å prøve å flytte på seg.

Ruth Schwab sjølv såg ikkje at ho var nesten heilt dekt av bygningsrestar, og at ho var berre nokre få meter frå der golvet hadde kollapsa. Ho måtte seinare sy 200 sting i ansiktet, fortel ho.

Arrestert ved eit tilfelle

Det var tilfeldig at Timothy McVeigh vart arrestert kort tid etter terroraksjonen. Ein politipatrulje greip han for ulovleg våpeninnehav under ein trafikkontroll ein og ein halv time etter eksplosjonen. Han var på det tidspunktet ikkje mistenkt for ugjerninga i Oklahoma by, og politiet førebudde seg på å setje han fri mot kausjon.

Då kom det ei melding frå FBI om at 27-åringen var interessant i etterforskinga av terroraksjonen.

Timothy McVeigh vart avretta ved giftinjeksjon i Terre Haute-fengselet i Indiana 11. juni 2001. Han uttrykte aldri nokon form for anger for det han hadde gjort seg skuldig i.

Medhjelparen Terry Nichols vart dømd til fengsel på livstid, utan sjanse til nokon gong å bli sett fri.