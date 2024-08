– At det i Norge er mulig å få bevis på at man kan føre en båt uten å ha satt sin fot om bord i en båt, det syns vi er veldig underlig, sier generalsekretær i Kongelig norsk båtforbund Stig Hvide Smith.

Båtforbundet vil ha kjøretimer for alle motorbåtførere, altså at de må vise at de kan kjøre båt før de får båtførerbeviset.

– Du kan ikke lese deg til å håndtere båt, mener Smith.

Kun teori

I dag er det kun førere av båter og vannskutere som kjører i mer enn 50 knop – altså 91 kilometer i timen og raskere – som må ha et såkalt høyhastighetsbevis hos føreren.

Dette beviset ble påbudt i fjor sommer og krever praksis, uansett alder på fører.

På båter som kommer opp i 90 kilometer i timen – altså 49 knop – kreves det kun en teoriprøve fra båtførere som er født i 1980 eller seinere. Består du prøven får du et båtførerbevis. De som er født før 1980 trenger ikke ta båtførerbeviset, de kan bare sette seg bak rattet i en motorbåt.

Dødsulykker

Fart dreper også på sjøen. Så langt har 24 menneskeliv gått tapt i fritidsbåt i 2024.

I løpet av hele fjoråret mistet 23 livet, mens 2022 var et ekstra dystert år med 34 døde i ulykker med fritidsbåter.

Båtforbundet har bedt myndighetene om å innføre praksiskrav for motorbåtførere. Smith tror flere av ulykkene på sjøen som skyldes fart kunne vært unngått dersom båtførere hadde hatt mer praksis.

– Det er med båt som med bil, jo høyere brukerkompetanse desto færre ulykker, mener Smith.

I denne krasjtesten fra Testfakta AB ser du hva som skjer når en båt som går i 20 knop eller 37 kilometer i timen treffer et skjær eller kolliderer. Videoen er en del av kampanjen Løft- blikket:

– Vi ønsker en praktisk utsjekk, slik at du kan dokumentere og bevise at du faktisk kan føre en båt, sier generalsekretær i Kongelig norsk båtforbund Stig Hvide Smith.

Han mener det er viktig å vise at man kan føre en båt inn og ut av en havn, at man har forståelse for vær og vind.

– Og sist, men ikke minst: At du klarer å få noen opp fra vannet hvis du har mista noen i vannet. Det krever litt øvelse.

Ingen plan om kjøretimer

Sjøfartsdirektoratet ønsket opprinnelig at også førere av båter som går i lavere fart enn 50 knop eller 92 kilometer i timen skulle bli pålagt høyhastighetsbeviset.

Siden juni i fjor da kravet ble innført har direktoratet utstedt 6.080 høyhastighetsbevis for hurtigående båter og vannskutere.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus vil ikke innføre kjøretimer for båtførerbevis ennå. Foto: Privat

– Per i dag er ikke praksis for å få ordinært båtførerbevis noe som står på trappene, men vi skal ha en evaluering, lover kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus.

– En praktisk prøve vil innebære ekstra krav til og kostnader for de som skal ta båtførerprøven. Da dette ble vedtatt av Stortinget for en del år siden, skulle det være et lavterskeltilbud. Det viktige var at mange tok båtførerprøven for å få kompetanse på for eksempel vikepliktsregler, forteller Aarhus.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler samtidig at folk som kjøper båt både tar båtførerprøven og setter seg inn i hvordan båten fungerer.