230 millioner til studentene

Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får tildelt penger til flere sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre psykiske helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.

Totalt fordeles 230 millioner kroner.

Universitetet i Oslo får over 13 millioner kroner, og OsloMet får over 10 millioner. NTNU i Trondheim får mest, og tildeles over 21 millioner kroner.

– Jeg håper det bidrar til å gjøre hverdagen bedre for studenter over hele landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.