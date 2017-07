22. juli-markering på Utøya: – En tung dag

Håkon Knudsen var på Utøya under terrorangrepene i 2011. I dag var han tilbake for å minnes venner og kjente som mistet livet. Han sier det var en verdig, fin markering.

– Det skal være rom for å smile, og le og være glad for å se igjen venner og beskjente. Samtidig som man er sammen i sorgen. Jeg synes vi klarer den balansen veldig fint her ute.

Håkon har vært med på gjenreisningen av Utøya. Han sier det tyngste alltid er å høre navnene på ofrene bli lest opp.

– Da husker man et navn og et ansikt. Det er det tyngste, sier han.

SEKS ÅR: Statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, deltok i dag på seksårsmarkeringen etter 22. juli-angrepene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Godt å møtes

AUF-leder Mani Hussaini, leder i støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, holdt taler på Utøya.

Støre sa i sin tale at det i dag er en stemning av fremtidstro mot et bakteppe av fortid. Han trakk frem Hegnehuset som stod ferdig i 2016, og rettet en takk til alle som har bidratt og AUF.

– Dere ble utsatt for opplevelser og prøvelser ingen unge mennesker skal måtte gå gjennom. Men dere greide også i klok og lyttende kraft å ta tilbake Utøya.

– Dere vendte blikket opp og kraften og kjærligheten inn i vår tid, som vi synger om i «Til ungdommen», sa Støre.

Lisebeth Røyneland sa i sin tale at det er mange som sitter med en tom stol rundt middagsbordet. Og mange som har opplevd sitt livs største mareritt.

– Nettopp derfor er det så viktig å markere denne dagen, og fortsette å gjøre det hver 22. juli som kommer, sa hun.

Røyneland nevnte også Hegnehuset i sin tale.

– I fjor stod Hegnehuset klart, et bygg som skal verne om og formidle verdiene i vårt samfunn. 22. juli-senteret og Hegnehuset er resultatene av løftet vi ga i 2011 - aldri mer 22. juli.

Utøya-tale Du trenger javascript for å se video.

– Viktig markering

Merethe mistet sin datter Silje under angrepene i 2011. Hun sier til NRK at det alltid er tøft å høre og se navnene på de uskyldige menneskene som mistet livet.

– Det er ikke bare en dag, men en sommer jeg gruer meg til. Sommeren er ikke det den var før, sier hun.

22. juli for seks år siden fikk hun vite at det var skyting på Utøya. Hun prøvde å ringe datteren men fikk ikke svar.

– Det er et savn. Livet går videre med gleder og sorger, men hun er med oss hver eneste dag.

Merethe mener det er viktig å markere dagen, fordi det ikke bare er de som mistet kjære, men at det er mange uskyldige ungdommer som må leve med det forferdelige de har opplevd resten av livet.

Minnesmarkeringen ble avsluttet med nedlegging av kranser og roser. Medlemmer i AUF leste opp navnene på de 77 menneskene som ble drept i terrorangrepene.