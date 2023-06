Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke i tvil om hva som er det viktigste spørsmålet å få svar på.

– Det er hvordan du kunne gå over tre måneder fra Frode Elgesem ba statsråden vurdere habiliteten sin, til hun faktisk erklærte seg inhabil overfor ham, sier hun til NRK.

– Hvordan kunne hun, etter å ha fått et slikt «varsel», likevel ta initiativ til å spille inn han som styremedlem i Wergelandssenteret? Det er veldig vanskelig å forstå, sier Frp-lederen.

KREVER SVAR: Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er en rekke ubesvarte spørsmål i habilitetssaken til Tonje Brenna. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Tirsdag ble det kjent at Brenna ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. Hun har erklært seg inhabil også overfor disse.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig og det beklager jeg, sa Brenna i går.

Nå får saken et etterspill på Stortinget.

– Det er utrolig viktig at vi sørger for at vi er habile som politikere, og at vi følger det regelverket som er. Det handler om tillit, sier Listhaug.

Dette er spørsmålene Brenna må svare på Ekspander/minimer faktaboks Er statsråden habil når det gjelder søknader fra Utøya AS, der tre nære venner sitter i styret?

Er statsråden habil når det gjelder søknader fra Wergelandsssenteret, der en nær venn sitter i styret?

Er statsråden habil når det gjelder utnevning av styreleder og/eller styremedlemmer til Wergelandssenteret?

Var statsråden habil da hun utnevnte en venn til styremedlem til Wergelandssenteret?

Er statsråden habil overfor tre navngitte styremedlemmer i Utøya AS?

Er statsråden habil når det gjelder søknader fra Raftostiftelsen, der en nær venn sitter i styret?

Har statsråden behandlet søknader fra de nevnte virksomheter, til tross for inhabilitet?

Ble statsråden bedt om å vurdere sin habilitet før utnevnelse av en venn til styremedlem av Wergelandssenteret?

Journalførte statsråden en SMS hvor hun ble bedt om å vurdere sin habilitet før utnevnelse av en venn til styremedlem av Wergelandssenteret?

Hvorfor fulgte ikke Statsråden opp sin egen lovnad i SMS om å «… sjekke at alt er i orden»?

Hva var bakgrunnen for at statssekretæren ba om habilitetsvurdering?

Var statsråden kjent med at statssekretæren ba om habilitetsvurdering?

Når ba statssekretæren om habilitetsvurdering?

Hvorfor ble det ikke bedt om habilitetsvurdering av statsråden samtidig?

Når ble statsråden orientert om at statssekretæren var erklært inhabil?

Hvorfor går det tolv dager, fra statssekretæren var erklært inhabil, til statsråden ber om å få sin habilitet vurdert?

Hvorfor tar det en måned fra statsråd Brenna ber om habilitetsvurdering, til hun erklærer seg inhabil?

Er det andre saker hvor statsrådens habilitet burde vært vurdert, og hvor det ikke ble gjort?

Kan statsrådens inhabilitet ha påvirket behandlingen av saker i departementet?

Vil noen avgjørelser måtte omgjøres som følge av statsrådens inhabilitet?

Er det andre ting som enten er eller ikke er journalført som kan ha relevans for saken, ber komiteen om å få oversendt dette.

Hvilke andre forhold vil statsråden redegjøre for i denne saken? (Kilde: Fremskrittspartiet)

– Ubesvarte spørsmål

Stortingets «vaktbikkje», kontroll- og konstitusjonskomiteen, møtes onsdag for å drøfte saken. Frp berører en rekke ulike tema i spørsmålene partiet tar med seg til møtet.

Flere handler om å avklare fakta i saken. Konkret bes Brenna redegjøre for om hun er habil når det gjelder søknader fra og utnevnelser i Utøya AS, Wergelandsenteret og Raftostiftelsen.

Flere spørsmål tar også opp vurderinger knyttet til habiliteten til Brennas statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø.

FORKLARING: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) møtte pressen i går. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Listhaug mener likevel flere spørsmål står ubesvart, blant annet at Lysø allerede 4. mai ble erklært inhabil overfor flere aktører, mens hun selv ventet tolv dager før hun gjorde det samme.

Tirsdag ble det klart at Anne Beate Tvinnereim (Sp) blir settestatsråd – Brennas «vikar» – i saker der Brenna mener hun er inhabil. Tvinnereim skal nå gå gjennom salle saker som involverer de tre styremedlemmene i Utøya AS og Elgesem.

Tonje Brenna er de siste par årene blitt en av Aps mest sentrale politikere. Hun har vært kunnskapsminister i Støre-regjeringen siden valget i 2021. Og i vår ble hun valgt til én av to nestledere i partiet.

Politiske observatører har pekt på Brenna som en mulig arvtager til Jonas Gahr Støre den dagen han gir seg som Ap-leder.

Kontrollspor

Flere partier krever at saken må på kontrollkomiteens bord.

KOMITELEDER: Høyre Peter Christian Frølich. Foto: William Jobling / NRK

Det er imidlertid flere stadier i en behandling i denne komiteen. Første skritt er at saken drøftes i komiteen, og at det sendes skriftlige spørsmål til statsråden.

Men at komiteen undersøker saken i form av skriftlig spørsmål, er ikke det samme som at det blir åpnet kontrollsak, påpeker Audun Lysbakken (SV) overfor NTB.

Hvis det blir åpnet kontrollsak, kan det senere ende med høring på Stortinget.

– En statsråd som bryter habilitetsreglene, har selvsagt gjort noe alvorlig, som Stortinget tar på det største alvor. Så får vi diskutere og finne ut hvor stort brudd dette er, og hvilke konsekvenser det eventuelt blir, sier komitéleder Peter Christian Frølich (H).

KONTROLL: MDGs parlamentariske leder Lan Marie Berg. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Både MDGs Lan Marie Berg og Venstres Grunde Almeland mener kontrollkomiteen bør se på saken.

– Å sørge for egen habilitet er helt grunnleggende for at befolkningen skal ha tillit til de beslutningene som tas av en regjering, sier Almeland til NTB.

Brenna har forsikret Frølich om at hun vil bidra så godt hun kan til å oppklare saken.

– Hvis Stortinget ønsker å gå inn i denne saken, skal jeg bidra med all den informasjonen de trenger for å komme til bunns i den, sier hun til NRK.

Kontrollkomiteen er den eneste på Stortinget med egne mindretallsrettigheter. Hensikten er å gi et kvalifisert mindretall mulighet til å kontrollere flertallet. Reglene sier derfor at det er tilstrekkelig at en tredel av komitémedlemmene ønsker å opprette en kontrollsak.

Redegjørelse

Brenna la i går ut en lengre redegjørelse på Kunnskapsdepartementets hjemmesider.

Hovedpunkter i Brennas oppsummering Ekspander/minimer faktaboks Tre nære venner i styret i Utøya AS og er inhabil overfor disse tre (Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen). Utøya AS samarbeider tett om et skoleprosjekt med Wergelandsenteret, som får penger fra Kunnskapsdepartementet. Brenna kan derfor ikke håndtere saker knyttet til Utøya AS.

Frode Elgesem ble utnevnt til styremedlem av Wergelandsenteret i mai 2023. Han er styreleder i Raftostiftelsen, som ligger under Brennas departement. Brenna sier at hun etter en helhetsvurdering har kommet frem til at hun er inhabil overfor Elgesem.

Brenna har derfor bedt om settestatsråd i saker hvor disse fire personene er involvert, samt i saker som berører Utøya AS. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

– Jeg burde tidligere ha sett at båndene mellom Utøya AS og Wergelandssenteret i dette prosjektet er så tette at jeg ikke skulle tatt stilling til tilskuddet til prosjektet, sa Brenna tirsdag.

Tirsdag ble det også klart at Frode Elgesem i en SMS direkte til Brenna hadde tatt opp spørsmålet om habilitet.

– Jeg ser at jeg også i saker knyttet til Elgesem burde ha vurdert min habilitet tidligere, sa statsråden.