– Det er gøy med leketøy. Det krydrer og liver opp sexlivet. Vi har et helt skap fullt av ting, sier Silje Othilie Lende Muggerud (36) fra Øvre Eiker.

Hun og samboeren, som ikke ønsker å ha navnet sitt på trykk, var to av rekordmange nordmenn som bidro til salgsrekorder for blant annet Kondomeriet.

Butikken solgte for rekordsummer i 2020 – nær 200 millioner kroner.

REKORDÅR: Kondomeriet solgte for nær 200 millioner kroner i 2020. Presseansvarlig Marthe Sørflaten sier de er svært stolte over salgstallene. Foto: Kondomeriet

Presseansvarlig for Kondomeriet, Marthe Sørflaten, sier de merket en økning i salget allerede én uke etter at Norge stengte.

Prosentvis økning i salget for Kondomeriet fra 2019 til 2020, for årets fire første måneder:

Januar: 39 prosent

Februar: 24 prosent

Mars: 95 prosent

April: 152 prosent

– Det er ingen tvil om at nordmenn har sett sitt ess til å ha det ekstra hyggelig hjemme, nå som andre aktiviteter har utgått, sier Sørflaten.

– Viktig å teste

I leiligheten i Øvre Eiker bugner skapet av stadig flere sexleketøy. På spørsmål om samboerparet gikk til innkjøp av flere leketøy etter at landet stengte, er svaret et klokkerklart ja.

– Vi har kjøpt alle modellene av klitorisvibratoren «Satisfyer», flere typer glidemiddel, klitoriskremer og annet gøy, sier Silje Othilie Lende Muggerud.

NÆRHET: Silje Othilie Lende Muggerud sier hun og samboeren gikk til innkjøp av mange sexleketøy etter at Norge stenger. Foto: Privat

Hun snakker engasjert om viktigheten av å holde sexlivet i parforholdet ved like.

– Når man har vært sammen lenge er det alltid en fare for å gå lei av sex og kos. Da er det viktig å teste nye ting. Vi blir bedre kjent med hverandres kropper og vi blir tettere. Kjærligheten blomstrer på en annen måte, sier Muggerud.

Maria Ebbestad, sexolog og pressesjef for nettstedet Nytelse, sier det er fint å se at folk tar ansvar for eget sexliv.

– Å ta vare på forholdet i en tid som har vært tøff for mange, er svært viktig. Sex og nærhet er selve limet i et parforhold, mener Ebbestad.

Populært med leker for par

Mathilde Mackowski, medeier av den erotiske nettbutikken Sinful, mener sexleketøy er blitt mainstream.

– Samtidig har de sosiale begrensningene som pandemien har ført med seg gjort oss nysgjerrige, legger hun til.

I 2020 økte Sinful salget av sexleketøy i Norge med over 50 prosent, sammenlignet med 2019.

Sinful merket en særlig økt interesse for produkter til par.

– Julekalenderen vår, med 24 erotiske overraskelser, ble kjøpt av rekordmange nordmenn, og ble utsolgt veldig tidlig, sier Rune Kjeldsmark, pressekontakt for nettsiden.

Global trend

– Man har hatt mer tid til seg selv og mindre mulighet til å være med andre. Man har søkt til andre former for følelse av glede og lyst, og da er sex et naturlig substitutt, sier sexolog Bianca Schmidt.

Hun tror rekordåret i salg av sexleketøy er et internasjonalt fenomen.

Nyhetsnettstedet Insider skrev i desember at folk i New Zealand kjøpte tre ganger så mange sexleketøy i 2020, sammenlignet med tidligere år. Salget i Storbritannia doblet seg samtidig som britene gikk inn i sin første lockdown.

New York Times skriver at selskapet Wow Tech Group, som eier produktene We-Vibe og Womanizer, økte salget med 200 prosent i april 2020.

Har solgt mer av alt

I tillegg til mer innetid, mener Bianca Schmidt det også er en annen faktor som spiller inn på salgstallene.

– Sexleketøy er blitt mer eksklusivt og luksuriøst. Før kunne vibratorer og dildoer ha voldsomme farger og fasonger. Produsentene fokuserer nå mer på design. Å eie et leketøy er mindre tabu, sier Schmidt.

Hun får støtte fra Maria Ebbestad, pressesjef for nettstedet Nytelse.

TA ANSVAR: Maria Ebbestad, sexolog og pressesjef for Nytelse.no, sier det er bra folk har tatt ansvar for eget sexliv under pandemien. Foto: Nytelse

– Det er blitt normalt å ha leketøy. Vi handler mer på nett, og da blir også sexleketøy lettere tilgjengelig, sier Ebbestad.

Nytelse solgte for 68 millioner kroner i 2020 – en økning på 30 millioner fra året før.

– En voldsom økning, sier pressesjefen.

Hun forteller de har solgt mer av alt, men at klitorisstimulatorer troner øverst på salgstoppen. Med seg på pallen har de Arcwave, et produkt for menn, samt en par-vibrator som kan brukes under samleie.

Marthe Sørflaten, presseansvarlig i Kondomeriet, forteller om lignende salgstrender.

– Vi har generelt solgt mer av alt, men særlig bestselgerne, som Womanizeren, penisringer og vanlige klitorisvibratorer har det gått mye av.