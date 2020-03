20.000 nye søknader om dagpenger

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

2300 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger, mens 18.100 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering, opplyser Nav på sine nettsider.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen av koronaviruset, er det kommet inn totalt 243.600 søknader om dagpenger, hvorav 224.200 gjelder dagpenger ved permittering, skriver Nav.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 282.600 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019 og 166.600 gjennom hele 2018.

– NAV får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, og vi gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng mandag.

I løpet av helgen kom det inn 37.900 nye søknader om dagpenger fra Nav. 23.600 av søknadene kom på fredag, 6.600 på lørdag og 7.800 på søndag, ifølge Nav.

Antallet søknader viser at det er en nedadgående kurve i søknadene som har kommet i forbindelse med koronakrisen.

På det meste kom det inn 63.680 nye søknader på én dag, som var tirsdag forrige uke. Det ble etterfulgt av 40.614 søknader onsdag og 31.116 søknader torsdag.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sa til NRK i forrige uke at arbeidsledigheten nå er på sitt høyeste siden depresjonen på 1930-tallet.

Nav skal tirsdag klokken 14.00 legge fram sin ukentlige statistikk over arbeidsledige.