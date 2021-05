Det er 7.390 Unio-organiserte, altså lærere og helsearbeidere i kommuner landet over, som skal streike.

– Den meklingen som vi nå har avsluttet, viste at KS ikke har et godt nok tilbud til våre ansatte. Det betyr at lærere og sykepleiere ikke får det nødvendige lønnsløftet som trengs for både å rekruttere og beholde disse yrkesgruppene i kommunal sektor, sier Steffen Handal, leder av Unio kommune til NRK.

– Streik i pandemi, er det riktig?

– Det er selvfølgelig ekstra vanskelig å streike i en pandemi. Til vanlig rammer streik en tredjepart dessverre, og i dette tilfellet kan det være ekstra vanskelig fordi det er en pandemi, sier Handal.

Samtidig sier han at alle som jobber med testing, smittesporing og vaksinering er unntatt streik.

– Vårt streikeuttak skal ikke ramme koronahåndteringen.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangås for KS kommune sier til NRK at Unio sine krav var umulige å etterkomme.

– Det handla om at man ville ha en vestentlig større ramme enn det vi var i stand til å gi, og det alle andre områder i Norge har fått tilgang på, og så vil de ha en helt annen innretning. De vil ha en større del av potten enn det vi mente var riktig, sier Gangås til NRK.

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– Vi klarte å finne en løsning og unngikk streik, sier leder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

Løsningen sikrer medlemmenes kjøpekraft og tar igjen etterslep fra ifjor, ifølge Thorkildsen.

Samtidig er Fellesorganisasjonen i mål med forhandlingene, opplyser leder Mimi Krisvik i Fellesorganisasjonen til NRK.

Blir ikke partene enige, kan så mange som 20.000 ansatte i offentlig sektor bli tatt ut i streik på torsdag.

Blant dem er lærere og helsearbeidere i hele landet.

Riksmekler Mats Ruland opplyste til NRK like før 06.00 at det for øyeblikket er hektisk, og at han derfor ikke har anledning til å kommentere utviklingen.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandler partene kun om hva lønnen skal være det året.