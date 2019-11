20.000 båter skrotet etter innføring av panteordning

Mange av disse båtene er ofte blitt dumpet i naturen, der de har utgjort en miljøtrussel – blant annet fordi nedbrytningen av plasten fra båtene fører til mikroplast i havet.

For å få fjernet de mange fritidsbåtene som ligger forlatt og kassert langs norske strender, gjorde regjeringen det for to år siden enklere å levere inn gamle båter til avfallsmottak, og innførte også en utbetaling på 1000 kroner.

En fornøyd miljøminister kan i dag konstaterte at gratis innlevering og en vrakpant for gamle fritidsbåter er blitt en suksess i løpet av de siste to årene.

20.000 fritidsbåter er så langt hugget opp.

– Viktig miljøtiltak

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener vrakpantordningen for båter er et viktig miljøtiltak. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Mye av det ville havnet i naturen, så det er ingen tvil om at dette er et viktig miljøtiltak. Både for å redusere plasten som havner i havet og det som er marin forsøpling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

NRK møter ham på Kambo Marina ved Moss, som driver Oslofjorden største mottak av gamle båter.

– Med en sikker behandling som her så er det mye av det andre som ligger i båtene som nå får en sikkert behandling, sier Elvestuen.

Daglig leder Ketil Svelland i Kambo Marina har opplevd et rush etter at vrakpantordningen ble innført. Nå hugger han opp 500 båter i året.

– Før var det bare forsikringsselskaper, kommuner og havnevesenet som kunne levere, for da var det dyrt å levere båter. I dag er det gratis å levere båt opp til tre tonn, så det er vanlige folk som har båt som kommer og leverer båtene sine, forteller han til NRK.

En tredjedel gjenvinnes

Daglig leder Ketil Svelland i Kambo Marina sier at rundt 33 prosent av båtdelene gjenvinnes. Foto: NRK

De minste båtene – opp til 15 fot – kan leveres på kommunale fyllinger, men da må de være ribbet for utstyr.

De store båtene opp til 49,21 fot, som tilsvarer 15 meter, kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.

På Kambo kommer de fleste båtene sjøveien. De plukkes fra hverandre, og delene blir lagt i kontainere før skroget klippes opp. Rundt en tredjedel går til gjenvinning.

De som tar imot båtene får i dag støtte fra staten. Denne støtteordningen blir utvidet neste år, men det vil fortsatt være en del fritidsbåter som ikke kan leveres inn gratis og attpåtil gi båteieren 1000 kroner.

– Begrensningen på både 15 meter og tre tonn vil fortsatt være der neste år, sier Elvestuen.