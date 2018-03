I dag forklarte Thommesen Stortinget at han forventet å bli informert. Dermed la han nok en gang skylden på tidligere direktør Ida Børresen for at han baserte seg på oktobertall da han fastholdt budsjettet før jul. Det selv om novemberrapporten da forelå.

Den viste økt sannsynlighet for kostnadssprekk i byggeprosjektet han og resten av presidentskapet står ansvarlige for. Thommessen har i flere omganger blitt kritisert for dårlig oppfølging av prosjektet og gjentatte kostnadssprekker.

Riksrevisjonen har kritisert både planleggingen og gjennomføringen av prosjektet hvor et kontorbygg totalrehabiliteres og det bygges et nytt underjordisk postmottak samt en ny biltunnel inn til Stortinget.

Ventet å bli informert

«Presidentskapet har selvfølgelig forventet at kritisk informasjon om byggeprosjektet ble formidlet til oss» sa Thommessen i dag og understreket at det ikke var hans ansvar å snakke med folkene i byggeprosjektet som etter den siste sprekken på en halv milliard nå skal koste 2,3 milliarder kroner.

«Det er ikke naturlig eller hensiktsmessig at presidentskapet omgår direktøren og henvender seg direkte til prosjektet eller til medarbeidere der.»

Det var noe ganske annet stortingspresident Thommessen fortalte Stortinget 20. desember.

SE VIDEO: I Stortinget i desember fortalte stortingspresident Thommessen at presidentskapet hadde tett kontakt med administrasjonen og prosjektledelsen om utviklingen i prosjektet.

«La meg først understreke at presidentskapet har løpende og tett kontakt med administrasjonen og prosjektledelsen om utviklingen i prosjektet. Vi har fokus på kostnadskontroll, og prosjektet videreføres med samme kostnadsramme som ved fjorårets budsjettbehandling.»

Svært tilbakelent

– Han ga inntrykk av å følge saken tett, men har i realiteten vært svært tilbakelent, sier finanspolitisk talsperson i SV Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener Thommessen feilinformerte Stortinget i desember.

– Det er rett og slett svært alvorlig at han ikke sørget for å få denne informasjonen.

Kari Elisabeth Kaski mener Thommessen feilinformerte Stortinget i desember. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad stiller seg også undrende til at Thommessen nå plutselig mener det ikke er hans ansvar å være oppdatert i prosjektet og ikke selv tok kontakt med daværende direktør Ida Børresen.

– Det er merkverdig at Thommessen mener han ikke kan henvende seg til Børresen, sa Arnstad i Stortinget.