20 millioner svømmekroner står fortsatt på bok

For fire år siden gikk Venstre med stortingsrepresentant Abid Raja i bresjen for å få bevilget penger til at de eldste barna i landets barnehager får svømmeopplæring.

Prøveprosjektet fikk i første omgang innvilget 10 millioner i tilskudd. I år er pengesekken økt betraktelig til 65 millioner kroner.

Halvparten er ikke svømmedyktige

LÆRER: Nora Øverås er ansvarlig for svømmekursene som arrangeres på Romsås i Groruddalen i disse dager. Foto: Su Thet Mon / NRK

På Romsås bad i Oslo plasker en glad gjeng med 5- og 6-åringer i disse dager rundt i bassenget for å bli trygge i det våte element.

– Det har vært kjempebra. Noen synes det er litt skummelt første dagen, sier Nora Øverås som er ansvarlig for svømmeskolen til sportsklubben Speed.

Barna øver på de første svømmetakene, dykker etter gjenstander og leker stiv heks sammen med instruktørene.

Men fortsatt ligger Norge langt bak på svømmestatistikken. En undersøkelse utført av Norges Svømmeforbund i 2013 viste at kun 50 prosent av norske 10-åringer kan svømme.

I våre naboland ligger andelen på mellom 80 og 90 prosent.

Det finnes ikke ferskere nasjonale tall, men Kommunerevisjonen i Oslo kommune har i en rapport fra i år tall som viser at kun 61 prosent av elevene i denne aldersgruppen i osloskolene er i stand til å svømme en distanse på 200 meter. 16 prosent kan ikke svømme i det hele tatt.

Norges svømmerforbunds minstekrav for å være svømmedyktig er 200 meter.

Enklere søkeprosess

HAR PLASS: Kristian Austveg i Sportsklubben Speed tar direkte kontakt med barnehagene for å få barn på kurs. Foto: Su Thet Mon / NRK

– Det er svært viktig at alle barn i Norge lærer å svømme. Vi kan ikke akseptere at bare halvparten er svømmedyktige, sier Abid Raja (V) til NRK.

Men selv om potten til gratis svømmetrening for landets 5 og 6-åringer i år har økt til 65 millioner kroner, står fortsatt rundt 20 millioner kroner igjen.

– Litt av utfordringen er at alle kanskje ikke kjenner til denne ordningen, men jeg oppfordrer alle barnehagebestyrere om å søke. Og foreldre med barn i barnehager hvor det ikke er svømmeundervisning på si fra til styrerne om at de vil ha det, sier Raja.

Raja håper på ytterligere støtte i neste års budsjett, men da må man altså klare å få brukt opp millionene som fortsatt er disponible.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg (H) sier årets budsjett er nok til å gi 36.000 barnehagebarn svømmeopplæring.

SE VIDEO: Slik ser det ut når man drukner. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Slik ser det ut når man drukner.

– Det er helt unikt at vi har mer penger igjen. Men det er en ny ordning og det kan ta litt tid å komme i gang.

Søkeprosessen har også blitt enklere. Tidligere har hver enkelt barnehage måttet søke om tilskudd og organisere samarbeidet med lokale svømmeklubber.

Daglig leder i Sportsklubben Speed Kristian Austveg driver nå oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til svømmekurs.

– Vi som svømmeklubb søker nå Fylkesmannen om støtte til et gitt antall barn og så kan vi kontakte barnehagene og si at vi har plass og basseng til barna, sier Austveg til NRK.