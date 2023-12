1980-tallet: Gammel og fattig, 2020-tallet: Ung og fattig

1980-tallet: Høyt hår og skulderputer, mange av de eldre fortsatt i hatt og frakk. Den gang var det 8,8 prosent fattige mellom 18 og 25 år. Mens 35 prosent av de over 75 år var fattige. Nå har det snudd helt.

– Fattigdomsrisikoen har gått opp til veldig nøye nivåer for de unge i Norge, nå er den 26 prosent i gruppen 18 til 25 år. Det er faktisk større enn i mange OECD-land, sier Monika Queisser til NRK.

Hun er direktør for sosialpolitikk i OECD. Tallene hennes er for 2021 og ble nylig lagt fram for Nav-ledelsen. Risikoen for fattigdom blant unge er nesten dobbelt så høy i Norge som i resten av Europa.

Illustrasjon: Alexander Slotten

Flytter tidligere ut

Fattigdom blant eldre har falt dramatisk fra 1980-tallet og var bare 5,4 prosent i 2021. OECD måler deg som fattig hvis husholdningen din har under halvparten av en typisk inntekt i landet du bor.

– Det er ikke nødvendigvis alarmerende for Norge, det kan være statistiske og kulturelle årsaker. Blant annet flytter norsk ungdom tidligere hjemmefra en andre steder i Europa. Det er også slik at Norge har hatt en vellykket pensjonspolitikk, fortsetter Queisser.

Studentene bekymret

- Tallene bekymrer meg, sier Oline Sæther, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), til NRK.

Studentleder Oline Sæther er bekymret. Foto: NSO Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Studentene er med i tallgrunnlaget.

- Tallene er fra 2021, før dyrtid og før høye strømpriser. Så jeg er spent på hvordan det kommer til å bli i vinter for norske studenter, fortsetter Sæther.

Hvem er de?

OECD-direktøren forteller at det er mange innvandrere og flyktninger blant unge fattige i Norge. Men at det er flere enn dette:

– Norge har mange unge som verken er i arbeid, utdanning eller har noen ytelse fra det offentlige, såkalte Neets. Det er noe hele Europa sliter med.

SSB kom med nye tall for denne gruppa i august. Det er rundt 99.000 personer mellom 18 og 30 år i Norge som faller helt utenfor både jobb, utdanning og støtteordninger.

Generasjonskonflikt

På spørsmål fra NRK er Queisser enig i at det finnes generasjonskonflikter.

– Jeg tror vi ser generasjonskonflikter på mange nivåer i mange OECD-land nå – og det har ikke bare med inntekt å gjøre. Vi vet at for eksempel at pensjonssystemene for babyboomerne koster mer og mer penger. Dette betyr at de unge må betale mer på pensjoner.

OECD kom med konkrete anbefalinger til Nav-toppene i Oslo, blant annet når det gjelder Neets.

Illustrasjon: Alexander Slotten

– Vi tror det er veldig viktig å investere i yrkesrettet trening, slik at unge ikke bare har teoretisk utdanning på universiteter, men at Norge greier å integrere dem i arbeidsmarkedet fra en tidlig tid slik at de får profesjonell opplevelse av å jobbe, sier hun.

Studentene i NSO peker på flere ting for å bedre situasjonen.

- Økt studiestøtte er viktigste grepet for å komme bedre ut, men også bolig er viktig. Vi ser at bolig og boliggjeld er et stort problem for mange, sier Oline Sæther.

Vil ha flere i jobb

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna har sett tallene.

- Vi har et stort mål om å utjevne forskjellene mellom folk. Det er en god nyhet at flere eldre har det bedre, den dårlige nyheten er at flere unge faller utenfor. Derfor er vi ekstremt opptatt av at flere unge kommer inn i arbeidslivet, slik at de får en lønn å leve av, sier Brenna.

Hun mener flere tiltak allerede er i gang.

- Vi jobber blant annet med ungdomsgarantien for jobb eller aktivitet under 30. Dessuten gir vi flere mulighet til å fullføre videregående. Vi må også se på psykisk helse for å få flere med, fortsetter hun.

«Stå opp om morran»

Kritikere mener Brenna har presset syke til å komme seg i jobb.

- Jeg aldri sagt at noen må «stå opp om morran», men jeg har sagt at vi skal inkludere folk i arbeidslivet, også de som trenger ekstra tilrettelegging, sier Brenna.

- Men bør noen ta større ansvar for livene sine selv?

- Hver og en av oss må jo ta ansvar for livene våre og gjøre det vi kan for å komme oss i jobb og aktivitet, noe av det viktigste vi gjøre nå er grep for at flere fullfører videregående. I tillegg kommer ungdomsgarantien, sier Brenna