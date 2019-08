18 personer druknet i juli

I dag publiserte Redningsselskapet sin drukningsstatistikk for juli.

– Fellesferie kombinert med hetebølge bidrar til at mange har oppholdt seg ved, i og på vannet. Da ser vi dessverre at det blir flere drukningsulykker, sier Tanja Krangnes, leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet, i en pressemelding.

I juli i fjor var det 17 drukningsdødsfall.

37 mennesker druknet i første halvår viser tall fra Redningsselskapet.

Brannvesenet bekymret

Forrige helg gikk en av brigadesjefene i Oslo brann- og redningsetat, Knut Halvorsen, ut med en kraftig advarsel som følge av alle drukningsulykkene forrige helg.

Brigadesjefen fortalte da at drukningssakene en hører om i mediene bare et toppen av isfjellet.

– Vi kjører på veldig mye drukningshendelser, og vi har masse eksempler på at folk i vannet har blitt tatt opp av enten oss eller andre, som det ikke har vært medieoppmerksomhet rundt, uttalte Halvorsen til NRK.