At det var svært forvirrende å være Abid. Jeg hadde vært på et lengre opphold i Pakistan og var sterkt påvirket av det. Jeg ble dratt i ulike retninger. Tidligere i ungdomsårene hadde jeg hengt med ungdommer som fikk kriminelt rulleblad. Narkotika og alkohol var overalt rundt meg, men jeg var heldig som ikke prøvde rusmidler selv. Jeg hadde vært inn og ut av barnevernsinstitusjoner og vært en kasteball. Var usikker på livet, og min plass. På videregående oppdaget jeg at jeg hadde en egen stemme, med ganske så mye kraft i den også. Jeg husker heftige diskusjoner med medelever og særlig jentene på Foss videregående. Jeg husker at drømmen om å bli advokat sakte, men sikkert vokste seg større og større. Men også at jeg nettopp hadde fått vite at jeg var lovet bort til en kusine i Pakistan. Så en kaotisk periode, også som russ, og det var i russetiden jeg fikk klar beskjed av mine norske klassevenninner at det var litt rart å skulle gifte seg med sin kusine, og at man selv burde få velge det livet man ville leve. Jeg er også glad for at det ikke var sosiale media på den tiden.