17. mai-uro flere steder i landet

– Litt overordnet så har vi hatt flere hendelser med tilløp til slagsmål og slagsmål i Oslo.

Det forteller operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NRK.

En person ha mistet en tann under et basketak på Lysaker stasjon, og to mistenkte har blitt innbrakt og anmeldt for tre forhold.

– Fornærmede har kutt i leppa og har mistet en tann, sier operasjonslederen til NRK.

Operasjonslederen forteller at politiet er godt vant til fyll på 17. mai i Oslo.

– Vi er vant til fyll på 17. mai utover ettermiddagen. Det er spesielt i år at folk ikke har hatt mulighet til å komme ut, og det kan hende at folk ønsker å komme litt ut og samles.

Også på Solli Plass og på Jernbanetorget har det vært voldsepisoder.

– Det har vært bråk på Solli plass, og på Jernbanetorget har vi hatt en episode. Der er det en del ungdommer som har samlet seg.

Ber foreldre sjekke

Ved 21-tiden gikk Øst politidistrikt ut på Twitter med en oppfordring til foreldre om å ta kontakt med sine ungdommer for å sjekke status. Politiet skriver at de får inn meldinger fra hele politidistriktet om ansamlinger av unge folk som også til dels er veldig berusede. Flere steder er det amper stemning.

I Lier har politiet har bortvist rundt 100 ungdommer fra friområdet på Engersand. «En del var beruset. Lite fokus på smittevern», opplyser politiet. En ungdom blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenesteperson etter å ha kommet med skjellsord overfor patruljen. Vedkommende ble kjørt hjem til foreldrene.

I Drøbak sentrum meldte politiet i 20-tiden om flere slagsmål i gatene og at flere blødde neseblod. Fem unge menn ble da bortvist fra sentrum. Ingen av de involverte vil anmelde noe.

I Stavanger meldte politiet om amper stemning på Vaulen badeplass der mange ungdommer hadde samlet seg etter melding om ordensforstyrrelse. Mange befinner seg på området, flere av disse var berusede mindreårige.

Sørøst politidistrikt melder om en større ansamling av ungdommer på bassenglokket i Horten. En patrulje måtte sendes dit for å få ungdommene til å roe seg ned.

Flere slagsmål

Ifølge NTB har det også i Tønsberg vært en slåsskamp med flere ungdommer involvert. En person skal ha fått en vinflaske i hodet, men skal ikke være alvorlig skadd. Litt senere på kvelden meldte politiet om mange berusede ungdommer på Ringshaugstranda. Både politi og ambulanse dro til stedet, og en mindreårig beruset ble tatt hånd om av ambulansen.

I Skien rykket politiet ut etter melding om klammeri mellom flere personer. Situasjonen roet seg etter hvert.

I Fredrikstad meldte politiet søndag kveld om flere mindre slagsmål på Isegran der flere berusede ungdommer og russ hadde samlet seg.

Mye fyll

I Kristiansand samlet mange ungdommer seg i Bertesbukta, og politiet i Agder skriver at mange av disse er mindreårige. Det er mye drikking på stedet, men foreløpig lite bråk. Rundt 200 ungdommer pluss russ er på stedet.

Politiet i Agder måtte også rykke ut ved 21-tiden ut etter melding om flere personer som slåss på Strømme i Randesund. Mange løp fra stedet da politiet kom. Trolig et oppgjør mellom to ungdomsgjenger, ifølge politiet.

I Bodø ble to menn i begynnelsen av 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha yppet til bråk søndag kveld.