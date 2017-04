17-åringen la ut jihadistisk innhold og likte «Jihad John» på sosiale medier

LIKTE «JIHAD JOHN»: På en profil på sosiale medier som skal tilhøre den 17 år gamle russiske statsborgeren, kommer det frem at tenåringen skal ha «likt» den britiske IS-bøddelen Mohammed Emwazi, også kalt «Jihad John». 17-åringens forsvarer sier at gutten ikke støtter IS.

Foto: Ho / AFP