17-åring i retten etter bombefunn: – Han er utrolig glad for å slippe terrortiltale

Den russiske 17-åringen ble pågrepet 8. april i år, ved Vaterlands bro på Grønland. En bombelignende gjenstand ble etter hvert detonert på stedet av politiets bombegruppe.

Pågripelsen fikk stor oppmerksomhet i norske medier, og var en medvirkende årsak til at PST dagen etter oppjusterte trusselnivået i Norge to nivåer, fra «mulig» til «sannsynlig».

17-åringen ble siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven. Da tiltalen ble tatt ut for en måned siden, ble det klart at 17-åringen kun var tiltalt for en langt mildere paragraf, om oppbevaring av «eksplosjonsfarlig stoff».

Statsadvokat Marit Bakkevig mener 17-åringen skulle detonere den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Nettinggjerde og lighter

Det hersket lenge tvil om hvor kraftig den hjemmelagde, bombelignende gjenstanden egentlig var. Aktor Marit Bakkevig sier en rekonstruksjon av bomben var en medvirkende årsak til at 17-åringen ikke ble tiltalt etter terrorparagrafen.

– Man gjennomførte en rekonstruksjon, som man antok var likt dette han hadde med seg. Det er påtalemyndighetens syn at denne enheten i seg selv ikke var så eksplosiv og farlig på egen hånd, som det som forutsettes i straffelovens 142, forklarer statsadvokat Marit Bakkevig.

Ifølge tiltalen bestod bomben blant annet av lightergass og splinter, i form av biter fra et nettinggjerde.

Natt til 9. april kunne beboere på Grønland høre et smell, etter at Oslo-politiets bombegruppe uskadeliggjorde den hjemmelagde bomben. Du trenger javascript for å se video. Natt til 9. april kunne beboere på Grønland høre et smell, etter at Oslo-politiets bombegruppe uskadeliggjorde den hjemmelagde bomben.

– Skulle detonere enheten

Bakkevig vil ikke være med på at PST gikk for høyt ut i saken, og påpeker at retten i et halvt år har gitt medhold i å holde 17-åringen fengslet.

– Vi mener å kunne føre bevis for at han ville ha detonert denne enheten, på en måte som var egnet til å volde fare for andre. Slik situasjonen var i april, ville dette være egnet til å skape frykt blant folk, sier Bakkevig.

Den tiltalte er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold. De siste årene har han bodd i Finnmark. Selv om han har vært i PSTs søkelys tidligere, nekter han for å ha hatt kontakt med ekstreme islamister.

17-åringens forsvarer, Javeed Hussain Shah (t.v.), sier den unge mannen er glad for å slippe en terrortiltale. Her er han i retten advokat Nils Christian Nordhus i en annen sak. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Forsvarer: – Uklar i sine uttalelser

Ifølge forsvarer Javeed Shah hadde 17-åringen sett en video på Youtube om hvordan man kan lage en slik sprengladning. Grunnen til dette var ifølge Shah at 17-åringen var «nysgjerrig».

17-åringen nekter straffskyld. Ifølge Shah har han imidlertid ikke noe godt svar på hvorfor han bar på gjenstanden i Oslo sentrum en lørdagskveld.

– Han er veldig uklar i sine egne uttalelser rund dette. Som nevnt tidligere er det en 17 år gammel gutt, som har vært nysgjerrig på ting og tang. På spørsmål om hva som var hensikten, er det vanskelig for ham å svare. Jeg greier selv ikke å forstå at han havnet i den situasjonen.

Ifølge Shah er den unge mannen nervøs og stresset før rettssaken, som skal vare til 13. oktober. Samtidig er han glad for at han slapp å bli tiltalt etter terrorparagrafen.

– Han er utrolig glad for at han ikke fikk en terrortiltale. Det er fortsatt en ganske alvorlig tiltalebeslutning, så han er spent og nervøs, men ser fram til å forklare seg og legge det bak seg.