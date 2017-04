17-åring fengslet i to nye uker

PST ba om lukkede dører da fengslingsmøtet startet i Oslo tingrett i formiddag. De hevder mistanken mot ham er styrket

– Vi mener det er nærliggende mistanke for at siktede kan forspille bevis dersom han løslates nå. Etterforskningen er fullt i gang, men vi er fortsatt i en tidlig fase, sier politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST.

– Mistanken mot ham er styrket i løpet av den tiden etterforskningen har pågått, sier Thonstad.

Hun vil ikke utdype hva som gjør at mistanken er styrket, men sier at et sentralt tema i etterforskningen er å avdekke hva slags intensjon siktede hadde med å bære med seg et sprenglegeme på Grønland i Oslo.

Tar betenkningstid

Etter et par timers behandling fikk politiet medhold i sin begjæring om videre fengsling av 17-åringen.

Siktede har tatt betenkningstid. Det betyr at han ikke har bestemt seg for om han vil anke kjennelsen.

Forsvareren hans Aase Karine Sigmond sier til NRK at hennes klient fortsatt nekter straffskyld og at han ikke har hatt til hensikt å skade noen.

– Jeg ba om at han blir løslatt. Jeg kan ikke se at det er en fare for bevisforspillelse. Han erkjenner ikke staffskyld, og det har han fremholdt fra første avhør, sier Sigmond til NRK.

«Primitiv sprengladning»

Den 17 år gamle russiske statsborgeren ble pågrepet 9. april i år etter tips fra publikum.

Han skal ha vært i besittelse av en bombelignende gjenstand, som politiet i etterkant har fortalt bestod av lightergass og spiker.

Politiets Sikkerhetstjeneste beskrev gjenstanden som primitiv, og med et begrenset skadepotensial.

17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond sa at gjenstanden var utstyrt med ståltråd, og ikke spiker.

Han har selv forklart at han planla å avfyre gjenstanden på et øde sted, og ikke hadde til hensikt å skade noen.

Bekymret

Som NRK tidligere har fortalt har personer i kretsen rundt 17-åringen varslet PST om gutten flere ganger mens han bodde et sted i Nord-Norge.

Da gutten var 15 år skal han, ifølge flere kilder i lokalmiljøet, ha begynt å vise sympati med IS. Han skal ha vært knyttet til en norsk fremmedkriger som senere reiste til Syria.

17-åringen har i avhør nektet straffskyld og avvist at han skal ha hatt kontakt med ekstreme islamister.