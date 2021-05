PST mener den syriske gutten gjennomførte en rekke konkrete terrorforberedende handlinger, fram til pågripelsen i februar.

16-åringen hadde blant annet lest seg opp på flere PDF-er utarbeidet av en propagandaavdeling under Den islamske staten (IS).

Avdelingen har spesialisert seg på utarbeide manualer for hvordan sympatisører kan gjennomføre «jihad», eller hellig krig, i det skjulte.

16-åringen er også tiltalt for IS-deltagelse.

PSTs etterforskning har avdekket at gutten skal ha hatt en rolle i det omfattende propagandamaskineriet til Den islamske staten.

I februar var PST-mannskaper og bombegruppen i denne boligen i Oslo. Det ble beslaglagt digitale enheter og kjemikalier. Foto: Martin Zondag / NRK

Påtalemyndigheten mener gutten blant annet har lastet ned, laget og spredt flere IS-propagandavideoer i sosiale medier. Gutten skal også ha delt oppskrifter på hvordan man kan dele slike videoer, uten å bli oppdaget.

Flere av videoene hadde religiøse sanger, såkalte «nasheed», som oppfordrer til å kutte over halsen på fienden og se på at de dør, ifølge tiltalen.

Ber om lukkede dører

Den 16 år gamle gutten kom til Norge fra Syria et krigsherjet Syria med sin familie for noen år siden. Familien har vært bosatt i et rolig boligområde utenfor Oslo sentrum. Da NRK var på stedet i februar, uttalte familien at de ikke forsto hvorfor 16-åringen var pågrepet.

Statsadvokat Marit Formo er aktor i saken mot 16-åringen. Foto: Berit Roald / NTB

Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, men fengsel skal bare idømmes unge under 18 år i særskilte tilfeller.

Aktor Marit Formo sier det er for tidlig å si noe om hvilken straff hun kommer til å kreve for 16-åringen.

Andreas Berg Fevang er forsvarer for 16-åringen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

I en begjæring til tingretten skriver 16-åringens forsvarer Andreas Berg Fevang at han ber om fullstendig lukkede dører under hele saken, og at man ikke ønsker presse til stede.

Fevang viser i en SMS til domstolloven, der det heter at retten kan beslutte helt eller delvis lukkede dører når en siktet er under 18 år.

– Klart uholdbart

Oslo tingrett opplyser at en kjennelse om dørene skal lukkes er klar tirsdag eller onsdag.

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Gorm Kallestad / NPK

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund krever at saken skal gå for åpne dører.

I en merknad til retten skriver Redaktørforeningen at det er et problem om allmennheten ikke får innsikt hvordan en sak av stor samfunnsmessig betydning behandles i retten.

– Vi finner det klart uholdbart, og åpenbart i strid med selve kjernen i begrunnelsen for åpenhet i rettssystemet.

Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen, sier at man subsidiært – altså om det første kravet ikke innfris – har bedt om at pressen får være til stede, med eventuelle begrensninger i adgangen til å referere.

Statsadvokat Marit Formo har bedt om at navnet på et av ekspertvitnene ikke brukes i pressen, men har ellers stilt seg nøytral til spørsmålet om lukkede dører.

Ikke avhørt

Rettssaken mot 16-åringen starter neste uke. 16-åringen, som nekter straffskyld, har fortsatt ikke villet la seg avhøre.

Fevang sier årsaken er at politiet fortsatt har hemmeligholdt deler av etterforskningen, slik at den tiltalte selv ikke får se hva som står der.

– I lys av sakens alvor og tiltaltes unge alder er det særlig viktig at han har kjennskap til grunnlaget for anklagene, skriver Fevang i en SMS til NRK.

Han påpeker at saken fortsatt er under etterforskning,

– Dette innebærer at det fortløpende produseres nye dokumenter. Det har derfor ikke vært mulig å gjennomføre avhør før hovedforhandling, skriver Fevang.

– IS har ikke forsvunnet

Det er satt av 11 dager til rettssaken. Den svenske terrorforskeren Michael Krona er innkalt for å vitne om media – og propagandaapparatet til IS.

– Krona er ekspert på dette feltet, skriver aktor Marit Formo i en e-post.

Den svenske terroreksperten Michael Krona er sakkyndig vitne i rettssaken. Foto: Håkan Röjder / Malmö Universitet

NRK har vært i kontakt med Krona, som er tilknyttet universitet i Malmö. Han ønsker ikke å kommentere saken. Den svenske lektoren, som vitner i en norsk straffesak for første gang, har holdt flere foredrag om IS.

I et av foredragene sier han terrorgruppa de siste årene har flyttet seg fra åpne kommunikasjonskanaler, som Facebook og Twitter, til krypterte kanaler som Telegram.

Krona advarer mot å tro at Den islamske staten har forsvunnet.

Han mener derimot at IS sitt behov for soloterrorister har økt, etter at det såkalte kalifatet falt i 2018, og viser til at det er gjennomført flere angrep med dødelig utfall de siste årene.

– Mange tror IS forsvant, men slik er det ikke i det hele tatt, sier Krona i et foredrag fra november i fjor.

Bilde som skal vise IS-krigere i Raqqa, Syria, i 2015. Bildet er gjennom IS' egne mediekanaler. Foto: Uncredited / Ap

Sverget ed til IS

PST mener 16-åringen har sverget troskap til terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) over nettet. Eden ble avlagt for å få tilgang til krypterte kommunikasjonskanaler, der 16-åringen skal ha kommunisert med andre IS-sympatisører.

I en av gruppene delte 16-åringen et PDF-dokument på 215 sider som omhandlet eksplosiver som er enkle å lage. Ifølge PST skal gutten også ha overført 1390 norske kroner som donasjon til et nettsted som inneholder IS-propaganda.

I tiltalen er det også beskrevet hvordan han tok flere nettbaserte kurs i å lage improviserte eksplosive innretninger med allment tilgjengelige materialer.

Navnet på en av manualene er i tiltalen mot 16-åringen oversatt til «Gift krigen – drep dem i stillhet og ta din hevn». PST mener gutten også har fremstilt en væske som kunne være giftig.

Søkte på «nattklubber i Norge»

Tiltalen lister også opp en rekke søk 16-åringen gjorde på Google. Dette er noen av dem:

«Kjemp mot dem av de vantro som lever nær ved dere»

«Kjemp mot alle vantro kjemp mot dem til det ikke lenger er forfølgelse»

«Himmelens belønning til martyrene»

«Overfylte/trafikkerte steder i Norge»

«Underholdningssteder i Norge»

«Nattklubber i Norge»

Det er uklart hvilket språk søkene ble gjort på. 16-åringen snakker dårlig norsk. Formo sier nettsøkene har betydning på ulike måter som man vil komme tilbake til i retten.

– Dette er etter vår oppfatning en del av tiltaltes forberedelser til en terrorhandling her i Norge. Nettsøkene kan ha betydning for hvilke steder tiltalte så for seg å gjennomføre terrorhandlingen, skriver Formo i en e-post.

PST har tidligere uttalt at de mener de avverget et terrorangrep ved å pågripe 16-åringen.

– Kan det tolkes dit hen at angrepet var nært forestående?

– Bevisene i saken tyder på det, skriver Formo.