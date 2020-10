Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er fordi nå har vi hatt om lag 150 lokale utbrudd, både på små og store steder, og hyppigheten av de lokale utbruddene øker og omfanget av smitten i samfunnet øker. Og det betyr at for å redusere risikoen for at for mange lokale utbrudd til slutt blir en nasjonal bølge, må vi ha noen nasjonale tiltak, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Mandag innførte regjeringen flere koronatiltak i hele Norge.

Frem til begynnelsen av desember får man blant annet ikke ha mer enn fem gjester i private hjem. Grensen for hvor mange som kan delta på private arrangementer utenfor hjemmet settes ned fra 200 til 50.

– Det er jo et inntrykk av et økt omfang av lokale utbrudd som blant annet er noe av bakgrunnen for at vi nå strammer inn noe nasjonalt for å redusere risikoen, sier Høie.

Les også: Minst 50 koronasmittede fra Polen har kommet den siste uken

– Kommunene gjør en kjempejobb

For selv om ikke alle deler av landet er like hardt rammet som Oslo eller Hammerfest, gjelder de nye tiltakene til regjeringen for alle kommuner.

– I utgangspunktet gjør kommunene en kjempejobb med å slå ned lokale utbrudd, og det er det som er regjeringens hovedstrategi og den skal vi holde på videre. Men det er klart at når det blir mange lokale utbrudd så blir det i sum krevende å håndtere, sier Høie.

Den siste tiden har vært preget av nye utbrudd i hele landet. I Hyllestad i Vestland er halve kommunen satt i karantene. Gjøvik kommune i Innlandet har gått fra gult til rødt nivå. Utbruddene i Tromsø og Trondheim har også fått mye oppmerksomhet.

– Det er nok sånn at Viken og Vestland har hatt en god del, og så har vi nå dessverre fått flere i nord. Men ellers er dette spredd over hele landet, sier Høie.

Les også: Derfor muterer koronaviruset

Økning eller utbrudd i nesten alle fylker

Ifølge en fersk rapport fra FHI har de fleste fylker i Norge opplevd smitteøkning eller lokale utbrudd de siste ukene. Ifølge rapporten opplever åtte kommuner i Viken lokale utbrudd, samt tre kommuner i Vestland.

I en e-post til NRK sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet at et lokalt utbrudd oppstår når smitte sprer seg fra personer til personer i en såkalt klynge.

– Det er et veldig stort antall kommuner som har blitt rapportert å ha smitteutbrudd. Og alle har blitt slått ned, sier Nakstad til NRK, og referer til utbruddene som har vært så langt i høst.

Byrådet i Oslo la også frem nye tiltak for hovedstaden på mandag. Tiltakene, som iverksettes på torsdag, innebærer munnbindpåbud innendørs på offentlige steder hvor enmetersregelen ikke kan overholdes, og stans i innslipp til utesteder klokken 22.00.

OPPDATERER: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad oppdaterer jevnlig om smittesituasjonen på regjeringens pressekonferanser. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere ulike utbrudd i Oslo

Det er registrert 52 smittede det siste døgnet, og 730 smittede de siste fjorten dagene, viser Oslo kommunes oversikt.

Les også: Nye koronatiltak fram til desember

– I Oslo er det mange lokale utbrudd i ulike bydeler som ikke har noen direkte sammenheng, og derfor regnes som separate utbrudd, sier Nakstad.

I tillegg oppgir rundt en tredjedel av smittede Oslo-boere ukjent smittested, ifølge den assisterende helsedirektøren.

– Derfor er smittenivået stabilt høyt i Oslo, rett og slett fordi det ene smitteutbruddet avløses av det neste, og fordi det er en del smitte som ikke kan spores, sier han.