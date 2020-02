I dag for akkurat 15 år sidan, jubla statsleiarar og klimaforkjemparar rundt om i verda over at Kyoto-avtalen endeleg tredde i kraft.

Protokollen som vart signert i Kyoto i Japan allereie i 1997, hadde som mål å redusere klimagassutsleppa globalt med 5,2 prosent frå 2008- 2012, i forhold til nivået i 1990.

Men den første forpliktande klimaavtalen i verda fekk ikkje berre jubel.

– Dessverre må vi kunne seie at Kyoto-avtalen ikkje var den avtalen som skulle til. Vi såg raskt at ein hadde for låge målsetjingar, og at land forhandla seg unna dei forpliktingane som måtte til for å få til drastiske utsleppsreduksjonar, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Ho meiner avtalen viser at internasjonale avtalar aldri kjem til å vere gode nok for å få bukt med klimagassutsleppa.

– Det vil alltid vere forhandlingar og land som svekker dei internasjonale avtalane. Vi er avhengig av at kvart enkelt land går føre for å gjere meir enn det som er forpliktande.

Japanske klimaaktivistar med eit banner føre Yasaka-helligdommen i Kyoto 16. februar 2005. Foto: Kimimasa Mayama / Reuters

USA og Canada ville ikkje bli med

I 2005 hadde 55 statar forplikta seg til å følgje Kyoto-avtalen, men blant dei mangla nokon av dei største stormaktene.

USA ville ikkje ratifisere avtalen, i tillegg regulerte ikkje avtalen utsleppa i land med veksande økonomiar som Kina og India. I 2011 valde Canada å trekke seg frå avtalen, noko mange såg på som ein fiasko.

Demonstrasjonar for å ratifisere Kyoto-avtalen i 2005 i Montreal. Canada signerte aldri avtalen. Foto: Ian Barrett / AP

– Eg vil ikkje kalle avtalen ein fiasko, for han hadde ein viss nytte. Det vart eit stort internasjonalt fokus på klima og klimautslepp, seier direktør for Bjerknessenteret for klimaforsking, Tore Furevik.

Han meiner likevel det var eit problem at avtalen berre omfatta dei rike landa, og ikkje sa noko om korleis ein skulle redusere utsleppa i dei fattige landa.

– Dei anerkjente ikkje at USA kunne bli pålagt kutt samstundes som til dømes Kina ikkje vart det. Dei siste åra har berre om lag 15 prosent av utsleppa i verda vore regulert gjennom Kyotoprotokollen, seier Furevik.

Foto: Frank Augstein / AP

Avtalen omfatta heller ikkje internasjonal skips- og flytrafikk, som står for ein betydeleg del av dei globale utsleppa.

Dette er Kyoto-avtalen Ekspandér faktaboks FN-landene besluttet under klimatoppmøtet i Japan i 1997 å redusere utslippene av seks drivhusgasser, først og fremst CO2.

16. februar 2005 ble Kyoto-protokollen rettslig bindende for de landene som har godkjent den.

Per januar 2009 hadde 183 land samt EU sluttet seg til avtalen.

Ifølge avtalen skal industrilandene senest i 2012 ha redusert sine utslipp med i gjennomsnitt 5,2 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

I henhold til Kyoto-protokollen har hvert enkelt industriland tallfestede utslippsforpliktelser å forholde seg til. Disse varierer fra 8 prosents reduksjon til 10 prosent økning av utslippene for perioden 2008-2012 i forhold til 1990.

Norge ratifiserte avtalen i 2002, og fikk lov til å øke sine utslipp med 1 prosent i perioden, sammenlignet med 1990-nivå.

USA trakk seg fra avtalen i 2001, til tross for at de på det tidspunktet ble regnet som den største utslippskjempen av klimagasser.

Under Kyoto-protokollen ble det definert tre ulike mekanismer som de industrialiserte landene kunne bruke for å imøtekomme sine forpliktelser. De var kvotehandelssystem (se under), den grønne utviklingsmekanismen som sikrer kjøp av kvoter i utviklingsland og den felles implementeringsmekanismen, som sikrer prosjekter mellom industrialiserte land.

Kyotoavtalen åpnet for handel med utslippskvoter. Ett land som reduserer sine utslipp mer enn hva landet trenger, kan selge «overskuddet» til land som ikke klarer kravet. Kilde: NTB/Miljostatus.no

Noregs Kyoto-forpliktingar: – Vi kjøpte oss fri

Kyoto-avtalen fekk òg kritikk for at land i utstrekt grad nådde klimamåla ved å betalte utlippskutt og klimatiltak i andre land, framfor å redusere utsleppa innanfor eigne grenser.

Noreg er eit av landa som har brukt denne måten å nå klimamåla på.

– Den måten å kjøpe seg fri på er ein utfordring og utset ein heilt nødvendig omlegging av samfunnet, seier Lundberg i Naturvernforbundet.

KLIMAMELDING: Regjeringa fekk fleirtal for at Noreg fekk eit nasjonalt kvotesystem for klimagassar frå 2005. Dåverande miljøvernminister Børge Brende sa seg tilfreds med brei semja i Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Klimaforskar Tore Furevik legg til at Sovjetunionens fall førte til «klimakvotar på billegsal».

– På slutten av 1990-talet vart mykje av tungindistrien lagt ned i Sovietunionen og Aust-Europa. Det vart uendelege mengder kvotar som var ubrukte og vart nærmast gratiskvotar, det kosta ikkje noko å forureine. Kollapsen gjorde at kvotesystemet ikkje hadde den effekten ein ønskte, seier Furevik.

MINDRE KOL: 1990-talet vart prega av at mykje av tungindistrien blei lagt ned. Dei siste åra har kolindustrien i Europa minka betrakteleg. Foto: Frank Augstein / AP

Statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, Mathias Fischer (V), meiner likevel Noreg kan vere nøgd med at vi klarte å oppfylle ambisjonane i Kyoto-avtalen.

– Gjennom klimtiltak og kvotar bidrog vi til å senke utslepp i utlandet, det er positivt, samtidig veit vi at det ikkje er nok. Vi har mykje større ambisjonar i Parisavtalen der vi skal kutte 50-55 prosent innan 2030, seier Fischer.

– Skal det kuttast nasjonalt, eller via klimakvotar?

– Målet vårt er å kutte saman med EU. Det betyr òg ein god del kutt innanlands, men nøyaktig kor mykje er ei fordeling som blir gjort med EU. Målet til regjeringa er minst 45 prosent kutt innanlands i kvotepliktige sektorar innan 2030, seier Fischer.

MEIR INNANLANDS: Målet til regjeringa er å kutte meir innelands i åra som kjem, sig Mathias Fischer. Foto: Bård Bøe

– Vil du kalle Kyoto-avtalen ein vellykka avtale?

– Du kan vanskeleg kalle det ein vellykka avtale når målet var å kutte klimagassutsleppa nok til å stanse klimaendringane. Men med tanke på utgangspunktet som var då, og den politiske situasjonen i verda, så sette den nokre rammer for den internasjonale klimapolitikken.

– Men det var heilt klart nødvendig at vi fekk Parisavtalen, legg han til.

Fakta om Parisavtalen Ekspandér faktaboks Global klimaavtale vedteken i Paris 12. desember 2015. Målet er å halde den globale oppvarminga under 2 gradar og prøve å avgrense temperaturauken til 1,5 gradar samanlikna med førindustriell tid. Fram til no har temperaturen auka med rundt 1 grad. I tillegg skal landa styrke evna til å tilpasse seg klimaendringane. Rike land skal innan 2020 gi minst 100 milliardar dollar årleg til klimatiltak i fattige land. Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utsleppsmål til FN. I klimaavtalen står det at desse etter kvart skal bli skjerpa, og planen er å oppdatere dei kvart femte år. Avtalen trødde formelt i kraft fredag 4. november 2016. Torsdag 1. juni kunngjorde president Donald Trump at han trekk USA frå avtalen. Kilde: UNFCCC

Lærdom frå Kyoto til Paris

Kyotoprotokollen skulle eigentleg vare fram til 2012, men vart forlenga då verda ikkje klarte å bli samde om ein ny klimaavtale innan det. Frå 4. november 2016 overtok Parisavtalen, som forpliktar å redusere klimagassutslepp i både rike og fattige land.

– Ein ting vi kan lære er i alle fall at det er veldig viktig å få med alle landa i verda. Og så trur eg at vi ikkje må avskrive kvotekjøp heilt. Det er viktig å redusere i eige land, men det er òg viktig å hjelpe andre, spesielt den fattige delen av verda, til å ta i bruk fornybar energi, seier Furevik.