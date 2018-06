142.000 vet ikke hvor de skal studere: – Burde få svar før, mener rektor

– Dagens system gir studentene beskjed 20. juli, som er veldig sent. Det er mange grunner til å tenke nytt, sier rektoren og legger til:

– Potensielle studenter går gjennom hele sommeren usikre på hva de skal gjøre til høsten. Når de først får svar er det kun tre uker til semesterstart. I løpet av den tiden skal de både flytte og skaffe seg bolig.

Også utdanningsinstitusjonene hadde tjent på at det ble sendt ut svar tidligere, ifølge Rice.

– Det hadde vært fint å kunne sende ut informasjon til studentene om studieoppstarten før 20. juli.

Søndag tok Curt Rice til Twitter og kommenterte opptaket til høyere utdanning i Norge

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les mer: Årets søkertall til høyere utdanning

Får svar etter jul i USA og Storbritannia

Rice viser til at i Storbritannia og USA får elevene svar langt tidligere, vanligvis ikke lenge etter jul.

– Dette er da selvfølgelig med forbehold om at institusjonene har på plass karakterer og andre kriterier man skal vurdere søknaden etter.

Rektoren forklarer at karakterer fra siste semester vil måtte vektlegges annerledes, men at det vil kunne la seg gjøre.

– Jeg vil tippe at elevens prestasjon det siste semesteret er ganske forutsigbar basert på prestasjonen fra de fem foregående semestrene.

Alida de Lange D'Agostino er nestleder i Elevorganisasjonen. Hun forteller at de ikke har noen offisiell politikk på området, men vil ikke utelukke at tidligere svar på studieplass kan gagne elevene.

– Hvis det at man får svar tidligere gjør det mer forutsigbart for elevene stiller vi oss positive til dette, sier D'Agostino.

– Nødvendig med systemkritikk

Nina Sandberg er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet. Hun ønsker velkommen en debatt om opptak til høyere utdanning.

ÅPEN FOR DEBATT: Nina Sandberg (Ap) ble valgt inn på Stortinget i 2017 og er tidligere ordfører i Nesodden kommune. Foto: PETER MYDSKE

– Jeg har med interesse lagt merke til Curt Rice sitt utspill på Twitter, og har forstått at argumentasjonen vil utdypes. Dette ser vi fram til, systemkritikk er nødvendig for å bli bedre, og for oss er det viktig å lytte til sektorens aktører. Det er bra med en debatt om hvordan studentopptaket kan bli enda bedre, sier Sandberg.

Kunnskapsdepartementet har ikke besvart NRKs henvendelser.