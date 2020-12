14 personer anmeldt etter fest i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet ankom festen i 04.00-tiden natt til lørdag. Politiet fant festen etter at naboer klaget på støy, sier politiet til NRK.

– Det er en jurist som vurderer hvor mye festdeltakerne skal bøtelegges, men det blir ikke billig. Alle 14 som deltok på festen har blitt anmeldt, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til NTB.

I Oslo kan maksimalt ti personer samles til private sammenkomster.

Hun forteller at festdeltakerne kan vente seg en bot opp mot 5000 kroner, mens arrangøren får opp til 10.000 kroner i bot. Personene på festen var fra 20 til 40 år.

– Det er sånt som ikke skal skje. Vi oppfordrer alle til å følge bestemmelsene og ta ansvar. Dette er såpass viktig å få stoppet, så derfor prioriterer vi å dra ut på slike ting, sier operasjonslederen.

94 nye smittede i hovedstaden

Det er registrert 94 koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er sju færre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 101 smittede per dag.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fire uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Smittetallet siste døgn er 52 færre enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 119 smittetilfeller.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 303.

Bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har det høyeste smittetrykket.

Bydel Ullern har fremdeles det laveste smittetrykket med 32 nye koronatilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 92,6 per 100.000 innbyggere.

Smitteutbrudd i Ringerike

Sent fredag kveld meldte Ringerike kommune om 23 nye smittetilfeller i kommunen fredag. Utbruddet på Hov gård er en stor del av årsaken.

Tirsdag kveld ble det påvist smitte hos en beboer på Hov gård. Mannen i 70-årene ble innlagt på Ringerike sykehus samme kveld. Da uttalte kommuneoverlege Karin Møller at smitteveien inn på gården ikke var kjent.

Fredag kveld skrev Ringerikes Blad at ytterligere tre ansatte og en beboer ved Hov gård er smittet. I tillegg har tre av nærkontaktene knyttet til Hov testet positivt. Seks ansatte, to beboere samt tre nærkontakter kobles nå til utbruddet på Hov gård.

– Det er en stor og omfattende smittesporing, og med større tall enn vi pleier. Men det er betryggende at vi finner ut hvor smitten kommer fra. Smitten henger på kjente klynger, sier kommuneoverlege Karin Møller til Ringerikes Blad.

Foruten smitten på Hov gård, er det utbrudd knyttet til en storfamilie, skriver avisen. 13 av dem som har fått positive prøver fredag er knyttet til denne klyngen. En er knyttet til en mindre familie.