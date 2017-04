131 milliarder i bompenger neste tolv år

«Hvis jeg blir samferdselsminister, så blir det ikke bompenger i Norge».

Sitatet stammer fra et intervju Frp-politiker Bård Hoksrud gjorde med Nettavisen før valget i 2013.

Senest onsdag, kun timer før Nasjonal transportplan ble lagt fram, måtte finansminister Siv Jensen (Frp) svare for uttalelsen i spørretimen på Stortinget.

1064 milliarder

For opposisjonen visste at 12-årsplanen Høyre/Frp-regjeringen la fram ville være avhengig av bompengefinansiering for å bli gjennomført.

I dokumentet som ble lagt fram i dag står det at regjeringen legger opp til en ramme på 933 milliarder kroner for hele perioden 2018–2029. «I tillegg er det lagt til grunn om lag 131 mrd. kr i bompenger. Samlet utgjør dette om lag 1 064 mrd. kr i planperioden,» står det i NTP.

– Eneste parti imot

Da Jensen ble konfrontert med bompengeløftene i spørretimen, viste hun til at Frp er det eneste partiet på Stortinget som vil ha slutt på bompengefinansiering av vei.

– Allerede i Sundvolden-plattformen ble det klart at vi ikke fikk fjernet alle bomstasjonene. Men vi har fått ned bompengeandelen i mange prosjekter, sa Jensen.

Nettopp det poenget trekkes også fram i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet onsdag:

«Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan. For veivedlikehold og fornying er det ingen bompenger. Bompengene utgjør dermed mindre enn 20 prosent av totale veibevilgninger. Dette skjer samtidig som nivået på bilrelaterte avgifter er redusert i inneværende stortingsperiode.»