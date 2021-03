13 koronautbrudd på byggeplasser i år

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dette var dagen da alle arbeidere på byggeplassen på Furuset senter i Oslo skulle uttale en lang a-lyd.

Forsiktig tar helsearbeideren en lang pinsett ned i halsen for å ta koronatest.

Oslo kommune har satt i gang massetesting på byggeplasser, målet er å avdekke skjult smitte.

60 ble massetestet

I dag var turen kommet til de 60 arbeiderne som var på jobb for å bygge nytt bydelshus på Furuset. Mange kommer fra Øst-Europa.

Det er entreprenørfirmaet Backe Stor-Oslo som er totalentreprenør for prosjektet på Furuset.

Administrerende direktør Arne Landmark forteller at det har vært krevende å drifte byggeplasser de siste året. Han er glad for testingen.

– Jeg synes det er veldig positivt å kunne bidra til å forebygge i smitte på denne måten. Jo tidligere vi kan få avdekket smitte desto bedre, sier Landmark.

En av arbeiderne blir testet for korona. Foto: Tormod Strand / NRK

Oslo har satt i gang massetesting på byggeplasser, for å få ned smitten som fortsatt er høy.

– Så langt har vi testet sju ulike byggeplasser. På fire av dem er det avdekket smitte gjennom de testene vi har gjort, sier Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

Tallene viser at Oslo kommunes ambulerende testteam har testet 1062 ansatte på byggeplasser i Oslo. 33 av disse var positive tester.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Tormod Strand / NRK

Oslo har innført en egen forskrift som forplikter bransjen til å følge smittevernreglene. Den skal hindre at smitten brer seg mellom byggeplasser.

Dette for å få kontroll på den økende smitten i byggebransjen, etter at det tidligere i år ble oppdaget smitte på flere byggeplasser.

Parallelt med iverksettelse av forskriften har byrådet forsterket og målrettet innsatsen med testing og smitteoppsporing på byggeplasser.

Backe- gruppen bygger nytt bydelshus ved Furuset senter i Oslo. Foto: Tormod Strand / NRK

– Vanskelig å stoppe smittespredning

Grensene er i praksis nå stengt. Arbeidsinnvandrere kan ikke lenger reise ut og inn som før. Så hvorfor er det fortsatt smitte?

– Det vi vet er at mange som jobber på byggeplass også bor sammen. De kan bo til dels trangt i boliger som enten er organisert av arbeidsgiver eller av folk selv. Derfor kan det være vanskelig å stoppe smittespredning hvis man først har fått smitteutbrudd, sier Rina Mariann Hansen.

Hun sier også at mye kan tyde på at det ikke er god nok overholdelse av avstandsregler på byggeplasser. Dette er også noe av bakgrunnen for forsktriften, der det er konkrete krav til hvordan smittevern skal ivarertas.

13 utbrudd på byggeplasser

Nye tall som NRK har innhentet fra FHI viser at det siden nyttår har vært 13 smitteutbrudd på byggeplasser.

De fleste er i Oslo og Viken. I noen utbrudd kan det være så mange som 70 smittede.

Useriøse arbeidsgivere er noe av forklaringen, mener Fair Play Bygg som arbeider for å avdekke kriminalitet i byggebransjen.

– Det er mange arbeidsfolk med bakgrunn fra Øst-Europa som ofte står i et løst forhold til arbeidslivet. De risikerer å tape inntekt som sykepenger hvis de blir hjemme på grunn av symptomer og mistanke om smitte. Det er dette som skaper smittepresset ute på arbeidsplassene i dag, sier daglig leder i Fair Play Bygg i Oslo og omegn, Lars Mamen.

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg. Foto: Håvard Sæbø

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. De er også glade for at det nå massetestes på byggeplasser i Oslo.

Jon Sandnes, adm. dir i BNL sier det er krevende å overholde smittevernregler på en byggeplass, men de fleste klarer det.

– Men vi har noen steder hvor man ikke er flinke nok til å følge reglene. I tillegg har vi arbeidsgivere som også før pandemien drev med arbeidskriminalitet. Og vi ser at noen av dem nå går igjen når det gjelder å for eksempel å tvinge arbeidere til å jobbe når de skulle ha vært i karantene. Det er kriminelt og det håper vi blir straffeforfulgt, sier Sandnes.

Jon Sandnes, adm. dir i BNL sier det er krevende å overholde smittevernregler på en byggeplass, men de fleste klarer det. Foto: Moment Studio

Ingen av arbeiderne på Furuset senter var smittet, ifølge Backe-gruppen.