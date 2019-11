13-åring rana på Storo i Oslo

Operasjonsleiar Tore Solberg seier til NRK at angriparane prøvde å stele jakka til offeret, men at dei ikkje greidde det. Han fortel at det er mange overvakingskamera i området, og at dei går gjennom opptaka i håp identifisere angriparane.

Det er ikkje gjort pågripingar i saka, opplyser han, men legg til at dei har godt håp om å finne gjerningspersonane. Politiet fekk melding om ranet klokka 17.35. Fleire politipatruljar deltek i leitinga etter ranarane.

Ranet går inn i ei rekke av liknande hendingar i Oslo den siste åra, der unge gjerningspersonar ranar og eller brukar vald mot andre born og unge.

Uprovosert vald

20. oktober i år opplyste politiet til NRK at dei hadde fått melding om mellom 15 og 20 tilfelle av valdsbruk i Oslo i løpet av laurdagskvelden og natta, og at fleire av valdsepisodane verka uprovoserte. Politiet opplyste då at dei fleste mistenkte var menn i slutten av tenåra eller starten av 20-åra.

Felles for mange av sakene var at gjerningspersonane var unge menn med utanlandsk bakgrunn, opplyste politiet.

Til saman 16 personar vart arresterte etter valdshendingane denne oktoberlaurdagen. Alle var i alderen 16 til 30 år, opplyste politiet då.

Måndagen etter var det eit møte mellom justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp), politimeister i Oslo Beate Gangås og byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) for å diskutere tiltak.

Same dag som dette møtet fann stad vart ein 17 år gammal gut slått ned og rana på Bøler i Oslo. Ein annan 17-åring vart arrestert.

– Kraftigare tiltak

Justisminister Jøran Kallmyr har gitt uttrykk for at det er naudsynt med nye og kraftigare tiltak mot unge lovbrytarar . Han vil blant anna opprette ein ny institusjon for born og unge mellom 12 og 15 år, som står bak alvorlege eller gjentekne kriminelle handlingar.

I februar i år vart ein 12 år gammal gut rana på Storo. Tre tenåringar vart arresterte, etter at eit vitne hadde fortalt at fire unge gutar hadde trua 12-åringen til å gi frå seg kontantar og ei lue.

Sakene går inn i rekka av mange saker der born og unge utøver kriminalitet mot andre born og unge.

Ap-politikaren Jan Bøhler har også engasjert seg, og han meiner at det å bli gjengangarkriminell er like alvorleg som å bli radikalisert .

182 gjengangarar

Ein rapport frå politiet gjorde 182 born og ungdomar seg skuldige i gjentekne lovbrot i 2018. Desse stod for nesten halvparten av kriminaliteten blant dei som var under 18 år. Nesten ein tredel av gjengangarane var under 15 år.

Talet på unge gjengangarar auka frå 151 i 2017 til 182 i 2018, ein auke på over 20 prosent. Dette er personar som er registrerte med fleire enn fire straffbare forhold i løpet av eitt år.

Dei siste fem åra fram til og med 2018 vart det ein auke på over 34 prosent i talet på politimelde truslar med kniv. Auken var største siste halvåret i fjor. Ein sterk tendens politiet la vekt på var dei auka bruken av kniv.