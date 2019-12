13-åring fylte opp julegavelageret til Frelsesarmeen

– Vi har bamser, kortspill, Star Wars-leker, Barbie, Lego. Alt, egentlig, sier Sander Håpoldøy.

13-åringen viser NRK rundt i et gult rom hos Frelsesarmeen i Bergen, fylt opp av gaver som skal gis bort til både store og små barn.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken om tenåringen som begynte å selge boller for å hjelpe de som sliter med å få endene til å møtes.

– Det startet med at jeg fikk høre at barn ikke fikk julegaver. Da tenkte jeg på hvordan det hadde vært for meg å komme inn i stua og ikke se noen julegaver. Det gjorde meg veldig trist, forteller Håpoldøy.

Frelsesarmeen i Bergen kunne fylle julegavelageret takket være 13-åringen. Foto: Dagny Elisabeth Ulland / NRK

Kjøpte gaver for 44.000

I Norge tilhører 10 prosent en husholdning med lavinntekt. Blant enslige forsørgere med barn, har rundt 24 prosent vedvarende lavinntekt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt har Sander, også kalt «Julegavebakeren», samlet inn hele 44.000 kroner fra bollesalg og andre bidrag.

For pengene kjøpte han gaver, så de som ikke har råd til å legge julegaver under treet i år, skal ha muligheten til å gi gaver til noen de er glad i likevel.

– Hadde ikke blitt nok til alle

– Tusen takk for at du stiller opp år etter år. Jeg håper du får mye glede igjen av det. Det merker jeg at du har. Jeg håper at du stiller opp igjen neste år, sier Paul-William Marti i Frelsesarmeen. Foto: Dagny Elisabeth Ulland / NRK

Hver dag kommer det mennesker innom Frelsesarmeen i førjulstida, i håp om å finne gaver til barnebarn eller egne barn.

– Vi hadde ikke fått så mye inn før han kom. Det hadde aldri blitt nok til alle uten Sanders bidrag, sier leder ved Frelsesarmeens Velferdssenter i Bergen, Paul-William Marti.

Han setter stor pris på at tenåringen har bidratt med hele 600 leker:

– Tusen takk for at du stiller opp år etter år. Jeg håper du får mye glede igjen av det. Det merker jeg at du har. Jeg håper at du stiller opp igjen neste år, sier Marti.

Sander syns det er vanskelig å beskrive givergleden han har møtt:

– Jeg blir veldig glad og rørt. Jeg kommer til å være her neste år, det vet jeg.

Får hjelp av foreldrene

Julegavebakeren begynte å selge boller for sju år siden. Det siste året har givergleden eksplodert. Håpoldøy har fått hjelp av foreldrene til å bake og handle inn julegaver.

– Jeg syns det er veldig fantastisk, spesielt siden han kom på dette selv, sier mamma Ann-Kristin Ryland.

Hun er imponert over det sønnen har fått til.

– Jeg lurte litt første gangen på om han skulle selge noe på gata for å kjøpe noe til seg selv, men da han fortalte at han ville bruke pengene til å kjøpe gaver til andre barn, ble det veldig rørende.