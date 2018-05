1200 LO-medlemmer tas ut i streik

Meklingsfristen var satt til midnatt. Etter å ha meklet fire timer på overtid, ble det klart at partene ikke ble enige.

LO-medlemmene streiker fra klokken 08.00.

Disse bedriftene tas ut Ekspandér faktaboks Conecto AS avd. Bærum Exela Technologies AS avd. Mo i Rana Gabler Pension Services AS avd. Oslo Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig avd. Trondheim Jernbanepersonalets Sparebank avd. Trondheim Odin Forvaltning AS Oslo Pensjonsforsikring AS SpareBank 1 Banksamarbeidet DA Sparebank 1 Factoring AS avd. Oslo Sparebank 1 Kundesenter AS Sparebank 1 Medlemskort AS Sparebank 1 Regnskapshuset BV AS avd. Larvik Sparebank 1 Regnskapshuset BV AS avd. Sandefjord Sparebank 1 Skadeforsikring AS Sparebank 1 Østlandet SpareBank1 Buskerud-Vestfold SpareBank1 Forsikring AS SpareBank1 Gudbrandsdal SpareBank1 Hallingdal Valdres Sparebank1 Nord-Norge SpareBank1 Nordvest SpareBank1 Ringerike Hadeland SpareBank1 SMN SpareBank1 SR-Bank ASA SpareBank1 Søre Sunnmøre SpareBank1 Østfold Akershus Sparebanken Telemark Sparebanken Vest – Personalavdeling. Vardia Forsikring AS avd. Porsgrunn Vardia Forsikring AS avd. Sortland Kilde: NTB

– Begrenser organisasjonsfriheten

Nestleder i LO og forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik sier til NRK at LO hadde to viktige krav når de gikk inn i meklingen.

– Vi krevde tariffavtale på samme vilkår som det de andre organisasjonene i denne bransjen har. Vi krevde også det samme tillegget ved tidligpensjon som nå har vært gitt i både i frontfaget og også en variant av det i offentlig sektor, sier hun.

– Det vanskeligste var å komme i mål om retten til tariffavtale. Der var ikke Finans Norge villig til å komme oss i møte i det hele tatt. Det at vi her møter en arbeidsgiverorganisasjon som ikke vil være med på de samme reglene når det kommer til å opprette tariffavtaler i arbeidslivet, mener vi begrenser organisasjonsfriheten. Det ble til slutt et helt umulig punkt å bli enige om.

Nestleder i LO og forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik. Bildet er tatt tidligere. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stor avstand

Ifølge Følsvik er avstanden mellom partene stor.

– Det er veldig beklagelig at vi må ty til dette skrittet. Det er dramatisk å gå ut i en arbeidskonflikt, men det sier også noe om hvor viktig dette kravet er for oss. Det å bli behandlet på lik linje med andre organisasjoner innenfor denne sektoren, er helt avgjørende for våre medlemmer og tillitsvalgte, sier hun.

– Strakk oss langt

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr sier Finans Norge hadde en klar målsetting i meklingen om å komme til enighet med LO.

– Kravene til LO var av svært prinsipiell karakter. LOs krav om tariffavtale i hele finansnæringen er et gammelt krav som det har vært jobbet med lenge. Denne gangen strakk vi oss langt for å få til en løsning, men det var dessverre ikke nok for LO. Vi beklager derfor at LO går ut i streik, sier Kerr.

LO organiserer under 3,5 prosent av de ansatte i finansnæringen. Ifølge Kerr vil bank- og forsikringskunder kun bli berørt i mindre grad, men streiken vil ha betydelige konsekvenser for enkelte foretak hvor LO har et større antall medlemmer.

Kom til enighet med Finansforbundet

Finansforbundet og Finans Norge til enighet klokken 02.00.

– Vi er fornøyd med resultatet. Vi har fått gjennomslag for flere av våre økonomiske krav og er enige med arbeidsgiverne om å skape en mer fremtidsrettet beregningsmodell for lønnsoppgjørene, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet til NRK.

– Vi har også fått gjennomslag for krav i likestillingsmodus, som for eksempel at ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden. Det er et godt, innfridd krav, fortsetter han.

Noen hovedpunkt Ekspandér faktaboks Det gis et generelt tillegg til alle per 1. mai 2018 på 1 prosent, minimum kr 4000 per år.

Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden.

Laveste lønnstrinn i finans heves fra 286.547 kroner til 333.218 kroner.

Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften.

Lønnsregulativet i finans utvides med 4 trinn på toppen.

Et partssammensatt utvalg skal drøfte og vurdere den økonomiske forhandlingsmodellen i forhandlingsområdet innen 31.12.18.

Partene har som intensjon å enes om å fjerne lønnsregulativet i dagens lønnssystem, slik at det oppnås et trinnløst fastlønnssystem, med nedre og øvre satser. Et partssammensatt utvalg skal komme med et forslag senest 31.12.2018.

De som midlertidig ansettes direkte gjennom bedriften i mer enn tre måneder skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. Kilde: Finansforbundet

20.000 slipper streik

Forbundslederen legger ikke skjul på at det har vært tøffe forhandlinger siden meklingen startet tirsdag.

Forbundsleder Pål Adrian Hellman.

– Det har vært en tøff mekling og det var tøft å måtte bryte, men samtidig har det vært fremgang og optimisme, sier Hellman til NTB.

Finansforbundet hadde på forhånd varslet at de ville ta ut drøyt 20.000 medlemmer i streik hvis partene ikke kom til enighet.

– Vi er nå veldig fornøyde med at de ikke tas ut i streik og kan ha en normal hverdag fra i morgen av, sier Hellman.

Også Finans Norge er fornøyd med at det ikke ble storstreik.

– Vi ble enige om en ansvarlig økonomisk ramme og har tatt viktige skritt for å modernisere tariffavtalen. Det er vi tilfredse med, sier arbeidslivsdirektør Kerr.