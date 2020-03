1169 smittede i Norge - gjennomsnittsalder er 46 år

– Dette er en liten nedgang siden forrige døgn. Det kan skyldes endring i testkriteriene, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, på en pressekonferanse sammen med helseminister Bent Høie og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, mandag kveld.

Gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år, og av disse er rundt 40 prosent kvinner og 60 prosent menn.

– Det er 359 personer som er smittet i Norge og 752 er smittet i utlandet. Bildet er fortsatt dominert av tilfellene som har tilknytning utenlands. 58 tilfeller er fremdeles under avklaring, sa Vold.

Testaktiviteten øker

Totalt nå er det testet 18.062 personer i Norge. Dette er høyt sammenlignet med andre land, ifølge Vold.

– Vi har bekreftet elleve personer som har fått koronavirus og er innlagt på intensiv, og vi venter at vi får flere innleggelser fremover dessverre, sa hun.

Testaktiviteten på laboratoriene er nå doblet, ifølge Vold og økningen vil fortsette.

– De fleste som testes er personer som tilhører sårbare grupper og helsepersonell per nå, sier hun.

Helseminister Bent Høie (H), avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad holdt en felles pressekonferanse om spredning av koronaviruset blant befolkningen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Helsemyndighetene er også i ferd med å etablere systemer for utvidet overvåking. Det gjelder dem med symptomer og smitte i hele befolkningen.

– Det gjøres i dag ved at vi har tatt koronatest i rutinetestene som kjøres når man testes for luftveissymptomer i Norge. Det er under etablering på sykehusene, sier Vold.

Av tilfellene som er smittet i Norge har 260 kjent smittevei, mens FHI ikke har kjent smittevei i 73 av tilfellene – noe som betyr at det antallet er stigende.

– At det tallet vil gå opp, er noe vi har ventet, sa Vold.

Fylkene med flest smittede per i dag er Viken med 314 tilfeller, Oslo med 292, Rogaland har 131 smittetilfeller og Vestland har 127.

Trapper opp legemiddelberedskapen

Bent Høie, som i dag er tilbake fra koronakarantene, opplyste om at helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om utvidelse av beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten.

– Ustabilitet i legemiddelforsyning skaper utfordringer også for Norge. Vi har derfor inngått en avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om at grossistene skal kjøpe inn legemidler som er kritiske til bruk i allmennhelsetjenesten, sa han.

Det betyr at grossistene i dag vil starte arbeidet med å bygge opp lagrene av for eksempel paracetamol, insulin, hjertemedisin, blodtrykksmedisin og flere typer antibiotika.

De utvidede lagrene vil bety en vesentlig økning av beredskapen som allerede eksisterer. Det vil ta noen måneder å bygge opp lagrene.

Det gjøres tilsvarende arbeid for å sikre legemidler til sykehus.