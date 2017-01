1038 kroner for full tank

Bensinavgiftene har vært den heteste poteten i budsjettforhandlingene i høst, og fra 1. janurar økte drivstoffavgiftene med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel.

– Det er så dyrt at det er helt vanvittig. Jeg vurderer å selge hele greia og begynne å sykle i stedet, sier Finn Adler, som NRK treffer på Smestad i Oslo. Foto: HENRIK MYHR NILSEN

Det merkes godt på lommeboka til bilistene ved bensinpumpene mandag formiddag. På Smestad i Oslo kostet bensinen rekordhøye 16 kroner og 35 øre mandag formiddag.

– Helt forferdelig

– Det er helt forferdelig. Nå har jeg et rabattkort som gjør at jeg sparer en krone. Men hvorfor i all verden skal vi ha de høyeste prisene i hele Europa, sier Finn Adler.

Vibeke Bonne Øyri sier til NRK at hun vanligvis tanker mandag morgen da prisene er på sitt laveste, men ikke fikk gjort det i i dag. I stedet ble det 63 liter bensin til 1038 kroner.

– Jeg mener at jeg pleier å betale cirka 750 kroner for en tank men jeg husker ikke helt. Nå ble det 1038 kroner, sier Øyri.

Hun synes ikke det er riktig hvis det er slik at mange tjener gode penger på på bilister som ikke har noe alternativ til offentlig kommunikasjon.

Kjedene: – Har ikke økt marginene

Drivstoffkjedene peker på politikerne når de skal forklare hvorfor folk flest nå må betale mer for drivstoff enn noen gang før.

Kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Cirkle K (tidligere Statoil) avviser i en e-post til NRK at kjeden nå benytter anledningen til å øke egne marginer.

Bensinen koster 16 kroner literen, men vann på flaske er fortsatt nesten fire ganger dyrere. Normalt tjener bensinstasjonene, som er lokale franchisetakere mest på bilvask og butikkhandel, og mindre på salg av drivstoff. Foto: Johan B. Sættem

– Marginbildet er det samme etter nyttår, konkurransen både i bedriftsmarkedet og i bensinstasjonsmarkedet er intens, sier Heldaas.

Han forklarer de høye prisene med økte avgifter på bensin og diesel etter budsjettforliket i høst.

– I tillegg er bensinstasjonskjedenes innkjøpspriser gått opp i det siste, prisene på ferdig raffinert bensin og diesel påvirkes av økende oljepris, valutakurser og begrenset raffinerikapasitet, sier Heldaas.

Sigrid Philippart er pressetalskvinne for de St1-eide Shell-stasjonene i Norge. Også hun avviser at kjeden har brukt anledningen til å tilrane seg større marginer på bekostning av bilistene.

– Vi har ikke endret prisstrategi, men har skrudd opp prisene i stråd med avgiftsøkningene fra nyttår. I tillegg har våre innkjøpskostnader økt, sier hun.

Venstre: – Fikk ikke økt prisene med ett øre

Venstre presset regjeringen knallhardt i budsjettforhandlingene, og ville ha enda høyere drivstoffavgifter enn budsjettforliket, som endte med regjeringens opprinnelige forslag.

Men Venstre-leder Trine Skei Grande fraskriver seg ansvaret for at bilavgiftene øker, og mener bilistene har liten grad til å være sure på hennes parti.

– Vi fikk ikke økt prisene med ett øre i forhandlingene, så dette må du spørre regjeringen om, sier hun.

NRK har så langt ikke fått noen kommentar fra finansminister og Frp-leder Siv Jensen, som mandag formiddag satt opptatt i møte.