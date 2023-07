For Barha Chaudhry (18) var overraskelsen stor da det dumpet et brev ned i postkassen fra Tusenfryd, hvor han har sommerjobb.

– Jeg hadde sommerjobb fjor, men da fikk jeg ikke pensjon for det. Så da jeg fikk et pensjonsbrev fra Tusenfryd om at jeg får pensjonsordning, tenkte jeg: What?! Får jeg pensjon for dette? sier han til NRK.

Chaudhry har tatt seg en kort pause fra jobben med å hjelpe ungdommene inn og ut av Speed Monster, en av fornøyelsesparkens mest populære attraksjoner.

Tempoet er høyt og aktiviteten intens når togene skyter ut og ruller inn på perrongen omtrent samtidig.

Men i tillegg til å gi kjærkomne kroner i kassen denne sommeren, er sommerjobben for Barha Chaudhry samtidig første skritt mot pensjonstilværelsen.

– Jeg tenkte, ja ..., jeg blir gammel, og så skal jeg få pensjon. Men samtidig tenkte jeg at det er bra at jeg allerede fikser opp penger til jeg skal pensjonere meg.

PENSJON? WHAT?! Barha Chaudhry (18) og Shemusa Uwingeneye (18) har sommerjobb på Tusenfryd. Foto: Tom Balgaard/NRK

Nye regler

1. januar i fjor kom nemlig regelendringen om pensjon fra første krone.

Den innebærer at alle som er over 13 år og tjener mer enn 1000 kroner, skal meldes inn i bedriftens pensjonsordning. Tidligere måtte man være over 20 år og ha 20 prosent stilling for å få tjenestepensjon.

Veldig nyttig å vite, mener Chaudhrys kollega Shemusa Uwingeneye (18).

– Jeg tror ikke så mange vet om det. Det er bra at jeg vet at jeg sparer penger til en viss alder. Det føles ganske trygt, sier hun.

– Jeg synes det er en bra ordning, for jo tidligere, jo bedre, sier Chaudhry.

Og etter at reglene ble endret i fjor, er det opprettet over 100 000 nye pensjonskontoer for de under 20, ifølge Finans Norge.

Berg-og-dal-banen Speed Monster er en av Tusenfryds populære attraksjoner. Shemusa Uwingeneye (18) gir klarsignal for at et nytt tog med forventningsfulle ungdommer kan sendes avgårde. Ungdommene som jobber på Tusenfryd i sommer, skal innlemmes i bedriftens pensjonsordning.

Pengene yngler

Stefi Kierulf Prytz, som er direktør liv og pensjon i Finans Norge, forklarer i korte trekk hva regelendringen betyr i praksis.

– Den betyr at ungdommene fra den første jobben de får, blir innmeldt i en pensjonsordning hos arbeidsgiveren. De får da pensjonssparing helt fra de fyller 13 år, hvis de er så unge når de går ut i sin første sommerjobb, sier hun.

LANGSIKTIG SPARING: Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Pensjonskontoen blir med videre gjennom yrkeslivet og blir automatisk overført til en eventuelt ny arbeidsgiver.

– Har du en sommerjobb i år og tjener cirka 40 000 kroner, vil det bli satt av omtrent 800 kroner til pensjonssparing for inneværende år. Det høres ikke mye ut akkurat nå, men det kan lett bli titusener av kroner når du når pensjonsalder.

– Hvordan skal man få pensjonskontoen til å vokse?

– Man skal sjekke hvilken pensjonsleverandør arbeidsgiver har. Det kan man gjøre ved å gå inn på norskpensjon.no. Når du vet hvilken pensjonsleverandør du har, kan du gå inn på pensjonsleverandørens hjemmesider og sjekke hvordan din konto utvikler seg.

Fakta om unge og sommerjobb Ekspander/minimer faktaboks Sju av ti unge mellom 15 og 24 år hadde sommerjobb i 2022, en økning fra 67 prosent året før.

Det betyr at i overkant av 470 000 unge mellom 15 og 24 år hadde sommerjobb.

Dette tilsvarer 72 prosent av alle i aldersgruppen, som er oppgang fra 67 prosent sommeren 2021.

Også 2023 kan bli et godt år for unge som ønsker jobb i sommermånedene juni, juli og august, fordi arbeidsledigheten historisk sett er lav. (Kilde: Statistisk sentralbyrå og NTB)

Økte kostnader

I fjor hadde over 470 000 unge mellom 15 og 24 år sommerjobb. Også i år ser det ut til å bli et godt år for unge som vil jobbe, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det betyr økte kostnader for næringslivet, forklarer direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Bransjen anslår at bedriftene i år setter av 350 millioner kroner til pensjon for sommerjobberne.

Forutsetningen for regnestykket er at 440 000 sommerjobbere tjener i snitt 40 000 kroner hver seg og har minstesparing på 2 prosent.

KOSTNADER: Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO. Foto: Tom Balgaard/NRK

– Bedriftene har en utvidet forpliktelse til å betale inn pensjon for sine arbeidstakere. Det betyr økte kostnader, og det er det mange av våre bedrifter som kjenner på kroppen. Det gjelder særlig de arbeidsintensive bransjene våre, sier Melsom til NRK.

– Pensjon fra første krone gir større utgifter, men er dere likevel enige med LO i at dette har gitt et mer rettferdig pensjonssystem?

– Vi er jo også opptatt av at arbeidstakerne skal ha en ordentlig pensjon å leve av når de går av. Bedriftenes pensjonsordning er ett av flere elementer. Man har folketrygden i tillegg, og noen har avtalefestet pensjon. Det er summen av dette som må være god for pensjonistene, sier Melsom.

ARBEIDSPLASS: Tusenfryd er første møte med yrkeslivet for mange ungdommer. Foto: Tom Balgaard/NRK

LO og de rødgrønne partiene har lenge kjempet for å utvide pensjonsordningen i tråd med endringen som i fjor kom på plass.

Den gamle ordningens sosiale profil har vært kritisert, og Solberg-regjeringen utredet en ny ordning som skulle innføres i 2023. Innføringen ble fremskyndet av Støre-regjeringen, til 1. januar i fjor.

– Dette er en sak som fagbevegelsen har jobbet med lenge, og nå får endelig én million arbeidstakere en helt annen mulighet til pensjonsopptjening, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse i desember 2021.