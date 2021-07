Forbrukertilsynet har gjennomgått markedsføringen til norske strømselskaper. Flere påstår nemlig at strømmen de leverer er fornybar eller grønn.

17 av de 26 selskapene kan mangle dekning for de påstandene, mener Forbrukertilsynet. 10 av disse igjen mener tilsynet ikke har rett til å kalle strømmen sin fornybar.

De har brutt markedsføringsloven, og har blant annet fått beskjed om å stanse bruken av ord som «fornybar» og «grønn» i annonsene sine.

Tonje Drevland er seksjonssjef for bærekraft i Forbrukertilsynet. Foto: DAG JENSSEN / DAG JENSSEN

– Hvilken strømavtale man har, påvirker ikke strømmen man får levert i stikkontakten. Forbrukertilsynet mener derfor at kraftselskaper ikke kan gi inntrykk av at forbrukerne kan få levert «grønn» strøm gjennom sin strømavtale, sier seksjonssjef for bærekraft, Tonje Drevland, til NRK.

I Norge er strømnettet det samme. Strømmen du har i stikkontakten din, er derfor ikke annerledes enn den naboen din har – selv om du betaler for grønn strøm, og naboen din ikke gjør det.

Mener opprinnelsesgarantier brukes feil

Når strømsselskapene sier at de selger «grønn strøm» uten å forklare dette nærmere, mener Forbrukertilsynet at det er villedende.

Og at det kan gi selskapene en konkurransefordel de ikke nødvendigvis burde ha.

Flere strømselskaper selger dessuten såkalte opprinnelsesgarantier. Det betyr at man blir garantert at mengden strøm man bruker, også vil produseres fornybart:

– Å kjøpe strømavtaler med opprinnelsesgarantier er en måte forbrukere kan støtte produsenter av fornybar energi. Det påvirker imidlertid ikke strømmen som forbrukeren får levert i hjemmet gjennom sin strømavtale.

Blant selskapene som er felt for brudd på markedsføringsloven er strømselskapet Tibber.

Kommunikasjonssjef Eunice Aguilar i Tibber sier at de jobber med et tilsvar til Forbrukertilsynet.

– Vårt hovedbudskap har alltid vært at den grønneste strømmen er den du ikke bruker, og vi vil skape bevissthet om hvordan smart teknologi kan redusere strømforbruket.

Nå vil Tibber ha dialog med tilsynet om hvordan de best kan kommunisere om miljøfordeler på en enkel måte, ifølge Aguilar.

Disse selskapene må stanse eller endre annonsene sine Ekspandér faktaboks Fortum Markets AS

Tibber Norge AS

Telinet Energi AS

Tafjord Kraft AS

Bærum Energiomsetning AS

Kraftriket AS

Ustekveikja Energi AS

SkandiaEnergiOmsetning AS

Glitre Energi AS

Rauma Energi Kraft AS

Disse selskapene har blitt bedt om å redegjøre for annonsene sine Ekspandér faktaboks NorgesEnergi AS

Agva Kraft AS

Lyse Energisalg AS

Yetz Strøm AS

Fortum Strøm AS (Hafslund Strøm)

LOS AS

Ren Røros AS

Orkla Home & Personal Care AS

Essity Norway AS

Mer Norway AS

Tibber: Strømmen vår er fornybar

Ifølge Aguilar er strømmen til Tibber fra fornybare norske energikilder.

– Dette har vi opprinnelsesgarantier til å dokumentere, og dette er noe vi vil fortsette med fremover. Vi vil derfor også invitere tilsynet til dialog om hvordan vi kan kommunisere om strømavtaler med opprinnelsesgarantert strøm på en enkel og velbegrunnet måte.

Tafjord Kraft er også en strømleverandør som er felt av tilsynet.

Delen av Tafjord Kraft som driver med strømsalg er på vei til å slås sammen med andre strømselskaper, i det som skal bli hetende Wattn. Inger Lise Vereide er markedsdirektør der.

– Vi mener at vi har gitt informasjonen som er nødvendig i forhold til det som er knytta mot bærekraft. Men vi tar til etteretning og på alvor det som Forbrukertilsynet har påpekt, sier Vereide til NRK.

Hun sier strømselskapet gjorde endringer i ordlyden i annonsene sine umiddelbart etter at de fikk brev fra Forbrukertilsynet.

– Vi har ikke grønnere strøm enn andre, og vi er veldig opptatt av dette med riktig informasjon til kundene våre. Vi tar dette på det sterkeste alvor, og gjorde den endringen i ordlyden sånn at vi skal ha informert kundene våre korrekt, sier Vereide.

Orkla: Åpne for dialog

I tillegg til strømselskap har tilsynet undersøkt andre typer selskaper som sier de bruker grønn strøm i produksjonen sin.

Tre selskaper, blant annet Orkla, har også mottatt brev fra Forbrukertilsynet. I brevene bes de om å redegjøre for bruken av bærekraftspåstander i sine annonser.

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim, Orkla Norge. Foto: Thomas Brun

– Dersom produksjonslokalene er tilkoblet kraftnettet, vil det være umulig å styre nøyaktig hvilken kraftkilde strømmen kommer fra. En påstand om at varene man selger er produsert med kraft fra fornybare kilder er dermed en påstand som vanskelig lar seg dokumentere, sier Drevland.

Kommunikasjonssjef Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla sier at de kjøper opprinnelsesgarantier.

Dermed kan Orkla dokumentere at det produseres like mye fornybar strøm som Orkla bruker i produksjonen sin, ifølge Ekheim.

– Vi tror at vår satsing på fornybar strøm er en miljø- og klimafordel ved produktene våre som er viktig for mange forbrukere. Vi har merket i god tro. Når Forbrukertilsynet nå ønsker at det gis mer detaljert informasjon, vil vi naturligvis se nærmere på dette, og vi går gjerne i dialog med dem.