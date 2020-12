10 personer fortsatt ikke gjort rede for i Gjerdrum

Til sammen har 31 boenheter og ni bygninger rast etter skredet for over ett døgn siden.

– 10 personer er fortsatt ikke gjort rede for, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt.

Søket etter folk har pågått i hele natt med helikopter og drone.

En redningsmann, hundefører og sporingshund har også vært i rasområdet for å lete etter overlevne. De står foreløpig uten resultat.

Søket har pågått i hele natt. Det har vært gjort redningsforsøk med sporingshund, fremdeles uten hell. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

To ras onsdag kveld

Værforholdene på stedet gjør søk vanskelig.

Politiet og annet redningspersonell har hatt problemer med å ta seg inn utsatte området på grunn av faren for nye skred. Derfor har søket hovedsakelig vært gjort fra luften.

Gjerdrum er et område som er spesielt utsatt for kvikkleireskred.

Det røde området viser hvor raset gikk natt til onsdag. Foto: Ole-Morten Ødegaard / NRK

– Det er ingen vurdering nå som tilsier at vi kan gå inn i området med mange mannskaper og lete, sier operasjonsleder Knudsen.

Det har ikke gått noen nye ras siden i går kveld rundt klokken 23:00. Det raste to bygninger i den tiden.

På grunn av vanskelige værforhold og fare for flere skred, har søket pågått hovedsakelig fra luften. Søket har pågått i hele natt. Foto: Eskil Wie Furunes

Funnet med varmesøkende kamera

I løpet av det siste døgnet har flere beboere i området blitt flydd ut. Helikoptrene er utstyrt med varmesøkende kameraer.

– Har varmesøkende kamera bidratt til å redde liv?

– Ja, det vil jeg si. Men det er en samlet innsats som gjør at vi har reddet liv i dag. Varmesøkende kamera er et av virkemidlene våre, sa innsatsleder Roger Pettersen til NRK onsdag.

Redningsmannskaper arbeider i området der skredet i Gjerdrum gikk tidlig onsdag morgen. Foto: Cicilie Andersen Redningsmannskapene bruker Sea King-helikoptre for å hente ut personer fra skredet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Nødetatene har sendt store ressurser til ulykkesstedet på Gjerdrum Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Bråbremset før stupet

Even Nygaard Østreng var blant dem som måtte flykte da skredet inntraff. Han kjørte i området, og måtte bråbremse for å unngå at bilen gikk over stupet.

– I det jeg tar på brekket og får kommet meg ut av bilen, har 10-20 meter av veien foran oss har bare forsvunnet. En foss av jord, stein og leire fløt forbi, sier han.

Østreng hadde tre passasjerer i bilen, og alle fire løp så fort de kunne vekk fra raset.

Bilen måtte forlates på kanten da skredet ble utløst natt til onsdag. De fire passasjerene klarte å flykte i sikkerhet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Storevakuering

Over 900 personer har blitt evakuert så langt, men dette tallet er ventet å øke.

– Flere blir evakuert. NVE definerer et større området som utrygt. Det er sendt ut SMS-varsler og folk som bor lenger inn mot Ask sentrum vil bli evakuert. Det ligger an til at 1500 blir evakuert, sa ordfører Anders Østensen.

Skredet som rammet området natt til onsdag beskrives som et av de største i nyere tid.

Lokalbefolkningen i Gjerdrum har trådt til det siste døgnet. Mange hjelper dem som nå står uten hjem. Flere lass med klær har blitt donert.