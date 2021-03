10 memer om Erna Solbergs bursdagsfest

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet etterforsker Erna Solbergs bursdagsfest på Geilo. Flere enn ti personer feiret statsministeren to kvelder på rad.

Erna Solberg har beklaget, og sier at hun ikke hadde sjekket reglene godt nok.

I et helt år har statsministeren bedt oss om å følge strenge smitteverntiltak, og på internett er det tydelig at unnskyldningen fra dugnadslederen selv ikke blir helt godtatt.

1: «Fuck it»

Noen føler det kanskje litt sånn? Komiker Espen Lervaag vet i alle fall å utnytte seg av statsministeren og ektemannens private Geilo-bilde.

2: «Jeg trodde jeg kunne reglene»

Flere kjenner seg kanskje igjen i vrien til kontoen @banalpolitikk?

3: «Not me tho»

Kontoen @tantestian postet denne memen like før saken om Erna Solbergs 60-årslag ble kjent:

Like etter oppdaterte han den:

4: «Nei, vil ikke»

Reddit-brukeren «vehmas1» så sitt snitt til å ta opp igjen denne gamle godbiten:

Foto: Reddit: u/vehmas1

I 2018 kom statsministeren med dette korte svaret på Twitter, noe hun har blitt sitert på flere ganger:

5: «Statsminister-faen»

Programleder Carina Olset har ikke laget en meme, men et helt nytt uttrykk. En kandidat til årets nyord?

6: «Pandemiregler?»

Denne Reddit-brukeren har endret litt på Leonardo da Vincis «Nattverden».

7: «Ikke du»

Geir Storli Jensen er leder i Grünerløkka MDG, og har postet denne takkeplakaten på Reddit:

Foto: Geir Storli Jensen

8: «Veldig, veldig skuffet»

Jeg er ikke sint, Erna - bare veldig, veldig skuffet! Posted by Dangfart Tønnessen on Thursday, March 18, 2021

Tulleprofilen Dangfart Tønnessen med klar beskjed.

9: Hva sier Erna Solberg her?

Twitter-kontoen «Oslosyklist» har funnet frem et klipp fra en pressekonferanse den 3. januar 2021 hvor Erna Solberg understreker at det maksimalt kan være fem personer samlet i leide lokaler under for eksempel bursdager:

10: Nattasang

Vi avslutter med en liten sang – en modifisering av Debatten på NRK av Espen Lervaag: