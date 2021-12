1 av 3 sykehjem i stand til å omplassere alt uvaksinert helsepersonell

«Utfordringen med omplassering av uvaksinert helsepersonell er at vi ikke har noe sted å omplassere de ansatte til, og vi vil ikke få rekruttert inn andre for å sikre forsvarlig drift.»

«Utfordringen med omplassering av uvaksinert helsepersonell er at vi ikke har noe sted å omplassere de ansatte til, og vi vil ikke få rekruttert inn andre for å sikre forsvarlig drift.»

«Utfordringen med omplassering av uvaksinert helsepersonell er at vi ikke har noe sted å omplassere de ansatte til, og vi vil ikke få rekruttert inn andre for å sikre forsvarlig drift.»

«Utfordringen med omplassering av uvaksinert helsepersonell er at vi ikke har noe sted å omplassere de ansatte til, og vi vil ikke få rekruttert inn andre for å sikre forsvarlig drift.»